Se hai sempre desiderato rendere la tua casa Smart, la promozione di oggi è perfetta per te perché ti consente di acquistare Echo Dot di terza generazione con Fire TV stick 4K a soli €89,98 su Amazon. Con un risparmio effettivo di €20, ti porti a casa due dispositivi innovativi.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Echo Dot terza generazione e Fire TV stick 4K: a cosa servono e come utilizzarli

I dispositivi di Amazon sono famosi in tutto il mondo. Guardando le serie TV o approcciandoti al mondo d'Internet non sarà mai mancata occasione di sentire parlare di Alexa. L'assistente virtuale creato dal colosso dell'e-commerce è diventato un vero e proprio fenomeno che ti consente di avere sempre tutto a portata di mano con il solo utilizzo della voce. Il bundle attualmente in offerta ti consente di acquistare il modello Dot di terza generazione in colorazione malva e annesso a esso anche il Fire TV stick 4K.

Concentrandoci sul dispositivo Echo, devi sapere che questo si installa in qualunque camera della tua casa e ti fa accedere a tutte le funzioni che Alexa è in grado di offrirti. In particolare puoi chiederle informazioni, gestire i tuoi dispositivi intelligenti, riprodurre musica e molto altro ancora.

Fire TV stick, invece, è un dispositivo che si collega direttamente alla TV. Basta inserirlo per trasformare una televisione obsoleta in Smart TV. Infatti questo ti consente di accedere alle maggiori applicazioni di streaming come DAZN, Prime video, Netflix, YouTube e molte altre ancora. Ovviamente compreso nel kit c'è il telecomando con cui gestisci la riproduzione in modo semplice e agevole.

Puoi acquistare entrambi questi prodotti al prezzo esclusivo di €89,98 su Amazon. Le spedizioni sono ovviamente gratuite per i membri Prime e vengono operate in pochissimi giorni. Attenzione però: il bundle può essere spedito solo in territorio italiano o se sei residente in Città del Vaticano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

