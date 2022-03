Echo Dot di quarta generazione: smart speaker di design a 34€ (-42%)

L’Echo Dot di quarta generazione è senza ombra di dubbio lo smart speaker di riferimento, a maggior ragione adesso che è in offerta su Amazon a un prezzo da lasciare senza parole: clicca questo link per acquistare il device smart con uno sconto del 42%, non te ne pentirai.

Ad appena 34€, infatti, lo smart speaker di Amazon trasformerà la tua casa e la tua vita in modi che non riesci a immaginare: non solo puoi gestire ogni dispositivo della smart home semplicemente con la tua voce, ma puoi affidarti alle incredibili skill di Alexa per qualunque motivo.

Echo Dot di quarta generazione è in offerta su Amazon a un prezzo incredibile

Piccolo, compatto, colorato, intelligente: sono questi gli aspetti più importanti di Echo Dot di quarta generazione, ma non devi sottovalutare la qualità audio. Lo speaker, seppur compatto, è ideale anche per ascoltare la musica senza compromessi: l’equalizzazione è tale per darti la possibilità di ascoltare le tue canzoni preferite senza compromessi. In più, le voci sono sempre nitide e anche i bassi sono perfettamente bilanciati per un’esperienza di ascolto veramente premium.

Oltre a offrirti l’accesso alle centinaia di skill di Alexa per controllare il meteo, gli impegni durante la giornata, le ultime notizie o semplicemente per ascoltare una filastrocca o una barzelletta, è pensato per funzionare in sincrono con gli altri Echo Dot presenti in casa: effettua una chiamata senza utilizzare le mani oppure un altro dispositivo per annunciare che la cena è pronta o anche per fare uno scherzo.

Non perdere questa incredibile occasione di acquistare l’ottimo smart speaker di Amazon in forte sconto: clicca subito questo link per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiunti. Unisciti ai milioni di utenti in tutto il mondo che utilizzano quotidianamente il device per gestire la smart home e non solo, semplicemente con la voce.