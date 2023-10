Echo Dot di 5ª generazione: il prezzo al MINIMO per un affare unico

Echo Dot di 5ª generazione è il tuo migliore alleato. Introduci Amazon Alexa all’interno della tua abitazione con una spesa minima e ottenendo in cambio un potenziale elevato. Con questo dispositivo inizi a rendere la tua vita intelligente.

Protagonista della Festa delle Offerte Prime non te lo puoi proprio dimenticare. Collegati in pagina per approfittare dello sconto del 61% e acquistarlo ad appena 21€. Praticamente te lo stanno regalando.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Dot di 5ª generazione per una casa che non conosce limiti

Magari sei sempre stato interessato ad Amazon Alexa ma non hai mai ceduto alla tentazione di acquistare un prodotto della linea home. Oggi fai prevalere i tuoi pensieri e porta a casa Echo Dot di 5ª generazione, non te ne potrai pentire. Comodo perché piccolo e compatto, questo dispositivo lo puoi mettere ovunque tu voglia senza ingombro.

La sua forma tonda nasconde al suo interno una cassa a tutto tondo con un audio potente e migliorato rispetto al passato. Grazie a questa caratteristica puoi goderti la riproduzione di contenuti multimediali come musica e audiolibri senza compromessi.

Ciononostante i pregi di Amazon Alexa sono anche altri. Con lei puoi avere informazioni istantanee, impostare timer e programmare impegni, creare liste, seguire ricette, gestire i prodotti intelligenti in casa e tanto tanto altro ancora. Sapevi che puoi chiamare anche amici e parenti che hanno un dispositivo Echo in casa? Tutto gratuitamente.

Con i tasti fisici puoi regolare il volume ma anche bloccare il microfono così se hai bisogno di privacy sei sicuro che nessuno possa origliare!

Insomma, cosa stai aspettando? Collegati immediatamente su Amazon per acquistare il tuo Echo Dot di 5ª generazione a soli 21€ con sconto del 61%.

