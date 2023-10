Echo Dot di 5a gen e lampadina smart a soli 28€ su Amazon: bundle imperdibile

Oggi Amazon propone un’ottima offerta su un bundle con l’Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) e la lampadina smart TP-Link Tapo. Un’ottima opportunità per iniziare ad organizzare la tua casa intelligente persolizzata. Eh già, perché ovviamente proprio grazie ad Alexa, l’assistente virtuale di Amazon, potrai accendere, regolare e spegnere la lampadina usando semplicemente la tua voce.

L’Echo Dot di quinta generazione è progettato per offrire un’esperienza audio avanzata rispetto alle versioni precedenti. Grazie a voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco, questo dispositivo si integra perfettamente in ogni stanza della tua casa. Oltre alla qualità audio, potrai accedere a una vasta gamma di contenuti, inclusi brani musicali, audiolibri e podcast tramite servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer. Connettività Bluetooth consente di riprodurre la tua musica preferita da diversi dispositivi.

Mentre con la “TP-Link Tapo Lampadina WiFi Intelligente LED” potrai illuminare la tua casa con colori e tonalità diversi, creando l’atmosfera perfetta per ogni occasione. Compatibile con Amazon Alexa, questa lampadina smart può essere controllata attraverso comandi vocali, consentendo di regolare l’intensità e il colore della luce senza sollevare un dito.

Il bundle Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) e TP-Link Tapo Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore (E27) offre un modo conveniente e accessibile per iniziare a trasformare la tua casa in un ambiente intelligente e interconnesso. Non perdere questa offerta straordinaria e acquista questo bundle a soli 28€.

