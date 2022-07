Echo Dot di 4a gen, speaker STREPITOSO con Alexa a prezzo WOW (-32%)

Inutile girarci intorno: Echo Dot di 4a generazione in offerta su Amazon con il 32% di sconto è una di quelle occasioni che non puoi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di uno smart speaker moderno, intelligente, economico, completo e soprattutto perfettamente integrato con Alexa.

Al prezzo di appena 40€, ovvero quello normalmente richiesto per uno speaker di fascia economica, hai invece l’opportunità di mettere le mani su un device che saprà soddisfare tutte le tue esigenze senza alcun problema.

Echo Dot di 4a generazione precipita su Amazon con il 32% di sconto: affare d’oro

Dotato di un design minimal ed estremamente curato che lo rende perfetto per ogni tipologia di arredamento, dal classico al moderno, lo smart speaker di Amazon è prima di tutto un device ideale per ascoltare qualsiasi genere musicale. Lo speaker, infatti, dispone di una perfetta equalizzazione che ti assicura un’elevata esperienza di ascolto in ogni momento della giornata e inoltre è anche compatibile con le migliori piattaforme online di streaming audio, tra cui Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music e molte altre.

Sempre pronto ad aiutarti e a venirti incontro per dare una risposta ai tuoi dubbi o alle tue curiosità, l’integrazione con Alexa ti permette di gestire rapidamente e senza muovere un dito una miriade di dispositivi per la smart home. Inoltre, l’Echo Dot di 4a generazione dispone anche delle funzionalità Drop In per sfruttare gli altri Echo Dot come fossero degli interfono per comunicare con gli altri componenti della casa.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’ottimo speaker intelligente di Amazon fintanto che è in offerta con il 32% di sconto: ti assicuriamo che saprà soddisfare ogni tua esigenza sia dal punto di vista audio che anche nella gestione dei tuoi impegni grazie alla profonda integrazione con Alexa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.