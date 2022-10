Echo Dot di 4a gen + Philips Hue ad appena 49€? OFFERTACCIA Amazon

L’offerta Amazon del weekend è una di quelle che definire “pazza” è un eufemismo: solo per oggi hai la possibilità di acquistare l’ottimo smart speaker Amazon Echo Dot di 4a gen con il 50% di sconto. Ad appena 49€, infatti, non hai più scuse a cui appigliarti per non acquistare il validissimo smart speaker con Alexa incorporata. Inoltre, come se non bastasse, solo per oggi l’offerta di Amazon include anche una comoda lampadina Philips Hue da controllare tramite Alexa.

Realizzato con materiali di alto livello e un tessuto in trama industriale ideale per resistere alla polvere e agli incidenti casalinghi, lo smart speaker di Amazon ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Il super smart speaker Echo Dot di 4a gen è in offerta su Amazon al 50% di sconto

Echo Dot di 4a gen è prima di tutto uno smart speaker per ascoltare la musica, e infatti questa generazione include un nuovo sistema audio migliorato per sprigionare un suono avvolgente e appagante indipendentemente dal genere audio. A tutto ciò si aggiunge poi il pieno supporto alle più importanti piattaforme audio del momento, tra cui: Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, stazioni radio e molto altro ancora.

Quando hai bisogno di aiuto per controllare un dispositivo della smart home, scoprire le ultime notizie, ricevere le previsione del meteo e molto altro ancora, Alexa è sempre pronta a rispondere ai tuoi bisogno senza mai un tentennamento o un risultato sbagliato.

Insomma, a questo prezzo è davvero impossibile trovare un’offerta più vantaggiosa per mettere le mani sul miglior smart speaker del momento. Acquistalo subito e usufruisci dell’incredibile occasione che ti permette di ricevere a casa anche una comoda lampadina connessa Philips Hue da gestire in tutta comodità con Alexa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.