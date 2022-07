Echo Dot con orologio a vista, un successone in casa (-50%)

Un bel prodotto Amazon non fa mai male e se hai la possibilità di pagarlo al 50%, allora non puoi proprio perdertelo. Echo Dot con orologio integrato è perfetto per la camera, lo metti sul comodino e non perdi mai di vista quello che ti interessa. In fin dei conti ti permette di ottenere Amazon Alexa quindi di vantaggi ne hai tantissimi.

Se vuoi approfittarne subito, collegati alla pagina e completa l’acquisto. Con soli 34,99€ diventa tuo, ti basta un click. Mi raccomando, ho solo un appunto da farti: una volta che inizi ad utilizzarlo diventa come un droga!

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Dot con orologio integrato: non potrai che amarlo

Essenzialmente, Echo Dot di quarta generazione è proprio il prodotto perfetto per la casa. Riesci ad ottenere il massimo da Amazon Alexa e a portarla in qualsiasi ambiente del tuo appartamento senza problemi.

Questo modello, infatti, è dotato di una cassa ancora più forte quindi per ascoltare musica, ricevere risposte o interagire con l’assistente è perfetta. In modo particolare penso che tu lo sappia, ma con lei puoi:

gestire i dispositivi connessi;

connessi; riprodurre brani musicali, audiolibri, podcast;

ricevere informazioni su determini fatti o sulle ultime news;

su determini fatti o sulle ultime news; domandare il meteo;

installare le skills per aggiungere altri comandi;

per aggiungere altri comandi; impostare sveglie e timer.

L’aggiunta dell’orologio sulla sua superficie per averla sempre a portata di vista è quella chicca che mancava da tempo. Insomma, proprio la ciliegina sulla torta.

Non aspettare un secondo in più e acquista il tuo Echo Dot di quarta generazione con orologio incluso a soli 34,99€ su Amazon, risparmiando ben il 50%. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.