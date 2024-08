Echo Dot (5ª generazione) in PROMO al 46% oggi tuo a SOLI 34€

Parla con Alexa, ascolta la musica in streaming o la tua radio preferita, controlla i tuoi dispositivi intelligenti e imposta timer e sveglie. Per avere tutto questo oggi ti bastano circa 34 euro. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Echo Dot (5ª generazione) a un prezzaccio.

Grazie a uno sconto del 46% potrai risparmiare la bellezza di 30 euro sul totale e soprattutto ti porti a casa un dispositivo intelligente molto utile. Grazie alle sue tante funzioni potrai sbizzarrirti. E se sei un cliente Prime hai anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 7 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Echo Dot: il miglior dispositivo smart a pochissimo

Se vuoi rendere la tua casa ancora più domotica sicuramente devi acquistare Echo Dot. Questo è il modello del 2022 di 5ª generazione e possiede diverse funzioni nuove. Gode di un audio eccellente con bassi profondi e alti e medi estremamente limpidi.

Puoi parlare con Alexa in qualsiasi momento e chiedergli ad esempio di impostare un timer o una sveglia. Puoi ascoltare la tua musica preferita in streaming e gestire i tuoi dispositivi intelligenti di casa. Toccandolo puoi mettere in pausa la musica che stai ascoltando o posporre la sveglia.

Goditi dunque le tantissime funzioni disponibili in questo dispositivo smart spettacolare che oggi pagherai molto meno del suo prezzo. Fai alla svelta, vai ora su Amazon e acquista il tuo Echo Dot (5ª generazione) a soli 34,99 euro, invece che 64,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.