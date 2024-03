Echo Dot 5: prezzo quasi DIMEZZATO con le Offerte di Primavera

Grandi occasioni durante la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon e l’Echo Dot 5 ne è uno dei principali protagonisti. Un vero e proprio concentrato di tecnologia, pronto ad assecondare ogni tua richiesta offrendoti un’esperienza unica grazie ad un suono potente e definito, oltre alla nitida voce dell’assistente virtuale Alexa.

Oggi porti a casa l’Echo Dot 5 con soli 34 euro invece di 64 euro, grazie ad uno sconto eccellente del 46% valido solo durante la Festa delle Offerte di Primavera: completa l’acquisto su Amazon finché sei in tempo, prima che il prezzo risalga nuovamente.

Crollo di prezzo per Amazon Echo Dot 5

L’Echo Dot 5 non è solo un diffusore smart, ma un compagno di vita quotidiana. Ascolta la tua musica preferita con Amazon Music, Apple Music, Spotify ed altri servizi, oppure connetti i tuoi smartphone, tablet o lettori mp3 tramite Bluetooth: nessun limite. Grazie ad Alexa, puoi ricevere ogni tipo di informazione in tempo reale e persino posticipare la sveglia con un solo tocco.

Controlla i dispositivi della smart home con la voce e crea routine personalizzate per semplificare la tua giornata. Grazie ai sensori di temperatura integrati in Echo Dot 5, puoi automatizzare il funzionamento di ogni apparecchio per ottenere sempre il massimo comfort. E con la funzionalità Climate Pledge Friendly, hai anche la tranquillità di contribuire alla sostenibilità ambientale.

In sintesi, l’Echo Dot 5 offre una qualità audio straordinaria, un controllo vocale immediato per la tua casa e rispetta il pianeta: mettilo nel carrello, prima che le scorte disponibili si esauriscano, e sarà tuo con una spesa quasi dimezzata a cui si aggiunge anche il vantaggio di riceverlo a casa con una consegna a dir poco fulminea.