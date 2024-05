Echo Dot 5 con Alexa: prezzo ABBATTUTO su Amazon, risparmi il 46%

Se hai deciso di aggiungere Alexa al tuo sistema domotico casalingo oggi arriva l’occasione perfetta con Echo Dot 5: l’altoparlante intelligente è in sconto al minimo storico su Amazon, perché con un risparmio del 46% puoi pagarlo soltanto 34,99 euro invece di 64,99, con spedizione Prime ovviamente inclusa.

Echo Dot 5: porta Alexa a casa tua

Echo Dot 5, prima che un assistente vocale con Alexa, è un altoparlante di ottima qualità che, in questa versione, ti assicura un suono eccezionale con voci nitide, bassi profondi e un suono ricco. Grazie a questa qualità audio puoi ascoltare musica, audiolibri e podcast con vero piacere, mentre sfrutti una serie di servizi che includono Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer, senza dimenticare la connettività bluetooth.

Il pezzo forte è ovviamente l’integrazione con Alexa, l’assistente vocale che con una semplice richiesta è in grado di accontentarti in tutto: puoi avere le previsioni del tempo, le ultime notizie, l’oroscopo, impostare timer, rispondere a domande e curiosità, preparare sveglie o impostare vere e proprie routine di funzionamento che coinvolgano anche altri dispositivi intelligenti, come lampadine e prese WiFi.

Se disponi di una Fire TV puoi persino creare una sorta di sistema home theater, associando Echo Dot alla tua TV: immagina ad esempio di poterne associare diversi in varie parti della stanza per creare un suono davvero cinematografico.

Con un pulsante dedicato per disattivare i microfoni la tua privacy è al sicuro: Echo Dot 5 è in offerta a 34,99 euro invece di 64,99. Non fartelo scappare.