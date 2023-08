Echo Dot 5 al 42% di sconto: porta Alexa a casa tua

Echo Dot 5 oggi è in vendita su Amazon con uno sconto del 42%: in questo modo puoi portare Alexa, l’assistente virtuale più amata, direttamente nella tua casa a un prezzo che ti farà sorridere.

Echo Dot 5 in offerta

Preparati a immergerti in un’esperienza audio completamente nuova con l’Echo Dot 5. Non solo avrai voci più nitide e bassi più profondi, ma ogni stanza della tua casa sarà pervasa da un suono ricco e coinvolgente. Ascolta musica, audiolibri e podcast da tutti i tuoi servizi musicali preferiti, come Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer, o collega il tuo dispositivo tramite Bluetooth e goditi il suono in tutta la sua magnificenza.

E che dire di Alexa? Questa assistente virtuale non smette mai di stupire. Chiedi ad Alexa le previsioni del tempo con un semplice comando vocale e sii sempre pronto per qualsiasi giornata. Imposta timer e sveglie senza sollevare un dito e ricevi risposte a ogni tua domanda. Ma non finisce qui – hai mai desiderato iniziare la giornata con una risata? Chiedi ad Alexa una barzelletta e preparati a scatenare delle risate sincere.

Immagina il controllo completo della tua casa con la voce. L’Echo Dot 5 ti mette al comando dei dispositivi per la Casa Intelligente compatibili. Le routine diventano una realtà grazie ai sensori di temperatura integrati. Se desideri che il tuo ventilatore intelligente si attivi quando la temperatura supera il livello che preferisci, puoi farlo senza muovere un dito. È tutto nelle tue mani, o meglio, nella tua voce.

E ora, la ciliegina sulla torta: il prezzo. Questo gioiello tecnologico, che potrebbe facilmente valere molto di più, è disponibile con uno sconto incredibile del 42%. Al posto di 59,99 euro, puoi portarlo a casa tua per soli 34,99 euro. È un affare che non vuoi lasciarti sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.