Echo Dot 5 a 24€: la NOVITÀ in sconto WOW del 58% (Black Friday Amazon)

Sii fra i primissimi ad accaparrartelo perché finirà subito. A sorpresa, Amazon sconta Echo Dot 5, il suo nuovissimo smart speaker con Alexa in occasione dell’anticipo di Black Friday 2022. Per la prima, anche il modello base è dotato di sensore di temperatura integrato. Non dovrai comprarlo a parte.

Normalmente proposto a un prezzo di 59,99€, per la prima volta in assoluto è in promozione a 24,99€: completa l’ordine al volo per prenderlo con un prezzo ridotto del 58%. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

NB: in promozione, c’è anche il modello con display personalizzabile, prendilo adesso a 39,99€ invece di 69,99€.

Echo Dot 5 in sconto assurdo per il pre Black Friday

Ci tengo tantissimo a segnalare questa promozione, non prima di averne presi due: uno per me e uno da regalare. Il motivo? Semplicissimo: utilizzo Alexa in casa da anni e l’idea di avere a poco prezzo uno smart speaker che integri finalmente il sensore di temperatura mi alletta tantissimo. Posso sapere in qualsiasi momento la temperatura della stanza, semplicemente chiedendolo. Inoltre, il nuovo modello puoi toccarlo sulla parte superiore per mettere in pausa una canzone o interrompere la sveglia: anche questa è una super novità.

Con lo sconto del 58%, questo modello diventa veramente imperdibile. Soprattutto, è la prima volta che è possibile accaparrarselo in promozione e fossi in te ne approfitterei al volo. Sono super sicura che durerà pochissimo. Completa l’ordine al volo e accaparrati Echo Dot 5 a 24,99€ invece di 59,99€: è possibile solo per la settimana del Black Friday Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Promo a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.