Echo Dot 4 + Lampadina: il bundle che rende casa SMART subito

Amazon Alexa è un’assistente virtuale geniale. Una volta che la inizi ad utilizzare e implementare nella tua routine quotidiana è praticamente impossibile passare un giorno senza interrogarla su qualche questione. Se non hai mai provato l’ebbrezza di avere tutto a portata di mano è perché non hai un dispositivo Amazon in casa. Vuoi rimediare? Ho il bundle perfetto per te che ti offre Echo Dot di quarta generazione + lampadina smart a prezzo unico.

Grazie ai Prime Day 2023 hai la possibilità di risparmiare il 37% con un solo click. Collegati sulla pagina per acquistare questi due prodotti a soli 74,99€. Non potrai sbagliare.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Echo Dot 4: il dispositivo che in casa fa la differenza

Tra i più piccoli della serie, Echo Dot 4 è geniale. Lo puoi mettere praticamente dove vuoi grazie alle sue dimensioni compatte e al suo design carino che sta bene sia in camera da letto così come in salotto. Disponibile in colorazione antracite ti offre di tutto e di più.

Se non ne hai mai avuto uno prima, ti faccio sapere che ha una cassa integrata con audio di alta qualità e potente. Questo non solo ti permette di sentire Alexa anche a distanza, ma se decidi di riprodurre musica godi di un’esperienza ottima.

Infatti puoi usare l’assistente di Amazon per:

riprodurre canzoni, audiolibri, podcast ;

; chiedere informazioni;

fissare timer, promemoria ;

; gestire i dispositivi collegati.

Questo Bundle, ad esempio, ti offre di sbloccare l’ultima opzione all’istante visto che ti fa avere una lampadina Smart E27 di Philips Hue. La installi e subito entra in funzione per poterla accendere e spegnere a distanza e tanto altro ancora.

Insomma, se vuoi una casa smart questo è il bundle che fa per te. Collegati su Amazon dove puoi acquistare Echo Dot 4 + lampadina ad appena 74,99€ con sconto del 37%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.