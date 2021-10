Echo Dot 4 a 34€, sconto 42%: 10 cose da provare subito

L'eccellente smart speaker Echo Dot 4 lo trovi su Amazon in sconto del 42%. Un solo prodotto, tante doti. Un oggetto di design, dal cuore tutto tecnologico. Ascolti musica con ottima qualità, sfrutti l'assistente vocale Alexa, imposti promemoria, gestisci la casa smart e non solo: ecco 10 cose che dovresti provare subito.

Portalo a casa a 34,99€ circa appena invece di 59,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Echo Dot 4 in gran sconto su Amazon

Un prodotto che non apprezzi fino in fondo finché non ce l'hai a casa. Come le ciliegie: uno smart speaker tira l'altro. Lo so perché io ho iniziato anni fa con il modello di prima generazione e – in poco tempo – ho deciso che volevo avere tutte le possibilità offerte dall'assistente vocale Alexa in qualsiasi stanza di casa (anche in bagno, si).

Con uno device come questo cambia il tuo modo di interagire con la tecnologia, utilizzando semplicemente la voce. Richiami l'attenzione di Alexa e – immediatamente – puoi:

chiedere informazioni generali; scoprire il meteo (in qualsiasi parte del mondo); gestire la casa smart (lampadine, TV, elettrodomestici e non solo); divertirti con le tante skill da poter scaricare (come fossero delle app, che puoi utilizzare con la voce); impostare promemoria, liste della spesa, sveglie e timer; effettuare chiamate vocali; interagire con tutti gli speaker di casa; ascoltare musica, chiedendo i tuoi brani preferiti; scoprire nuove ricette; effettuare traduzioni in tempo reale.

Si tratta solo delle prime 10 cose che sicuramente scoprirai in poco tempo, utilizzando il tuo nuovo speaker smart Echo Dot di quarta generazione. A disposizione avrai un mondo di possibilità, tutte a portata di voce. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare, approfittando degli sconti Amazon del momento: portalo a casa a 34,99€ invece di 59,99€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.