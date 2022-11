Echo Dot 3 è in SUPER OFFERTA su Amazon: costa solo 17,99€ (-64%)

Tra le offerte Amazon c’è spazio per un imperdibile promozione riservata ad Echo Dot 3. La terza generazione di Echo Dot, infatti, viene proposta al prezzo scontato di 17,99 euro invece di 49,99 euro con uno sconto del 64% rispetto al prezzo di listino. Per chi sceglie di acquistare questo prodotto c’è anche la possibilità di optare per l’acquisto in 5 rate mensili da 3,60 euro, senza interessi e sovrapprezzi di alcun tipo.

Echo Dot 3: davvero imperdibile con il 64% di sconto

Con Echo Dot di terza generazione è possibile rendere smart la propria casa, sfruttando al massimo Alexa e tutto l’ecosistema di Amazon per la Smart Home. Con lo sconto del 64%, inoltre, si tratta di un’occasione davvero imperdibile.

Echo Dot 3, infatti, è facile da usare e può essere facilmente integrato nel proprio ecosistema smart di casa oppure può rappresentare il primo dispositivo su cui puntare per “provare” le potenzialità di Alexa e delle altre soluzioni sviluppate da Amazon.

La nuova offerta lanciata da Amazon per il Black Friday e ancora valida oggi è l’occasione giusta per acquistare Echo Dot 3. Si tratta, infatti, del prezzo minimo storico per uno dei dispositivi più apprezzati della gamma Amazon.

Con l’offerta in corso in queste ore, quindi, è possibile portarsi a casa una o più unità di Echo Dot 3 al prezzo scontato di 17,99 euro invece di 49,99 euro con uno sconto del 64%. Una volta aggiunto al carrello, inoltre, sarà possibile optare per il pagamento in 5 rate mensili da 3,60 euro.

Da notare che, oltre Echo Dot 3, in sconto ci sono anche svariati accessori che possono essere abbinati al dispositivo per creare l’ecosistema smart di casa. Tra gli elementi su cui puntare da acquistare a prezzo scontato ci sono le lampadine Hue White, le Smart Plug di Amazon e molti altri dispositivi in grado di “dialogare” con Echo Dot.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.