Echo Dot 3: l'assistente smart più famoso è in super offerta su MediaWorld

Finalmente anche su MediaWorld l’incredibile assistente vocale Echo Dot 3 è in super offerta. Approfitta del Red Friday per acquistarlo a soli 29 euro, invece di 49,99 euro. Si tratta di un’occasione pazzesca che non devi assolutamente perdere. Suono potente, bassi profondi e alti cristallini sono assicurati da questo altoparlante di ultima generazione che non solo riproduce la tua musica preferita, ma è anche intelligente.

Prezzo decisamente conveniente per questo prodotto che rende smart la tua casa o il tuo ufficio in un attimo. Collegalo alla rete WiFi e inizia fin da subito a godere di Alexa, il tuo assistente personale in grado di fornirti risposta a qualsiasi richiesta. Fai qualsiasi domanda per ascoltare le ultime notizie, la tua musica preferita, gli appuntamenti della giornata. Imposta un timer, una sveglia e tanto altro ancora. Niente male vero? Ma non è finita qui.

Echo Dot 3: non potrai più farne a meno

Una volta che inizi a utilizzare Echo Dot 3, l’assistente vocale di Amazon con Alexa, non potrai più separartene. Gestisci tutta la giornata tua e della tua famiglia senza dover prendere in mano smartphone o tablet per ricordarti gli appuntamenti. Ti basterà interpellare Alexa e lei te li elencherà in ordine di priorità, o in base al più prossimo alla scadenza. Inoltre, puoi anche controllare i dispositivi compatibili con Casa Intelligente.

Aggiungi delle Skill, ce ne sono davvero tante. Simili ad app, ti permettono di sfruttare al meglio Echo Dot per fare molte più cose come impostare le luci di un ambiente abbinate alla musica che vuoi ascoltare, cucinare un piatto gustoso, sapere cosa c’è in TV, giocare, ascoltare barzellette, sfruttare le tue app compatibili a questa funzionalità. Non perdere altro tempo. Acquistalo subito su MediaWorld a soli 29 euro, invece di 49,99 euro.