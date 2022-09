Echo Auto per la vettura SMART (anche vecchia): ultime ore a 39€

Ci sono ancora pochissime ore per portare a casa l’eccezionale Echo Auto, sistema Amazon che rende smart praticamente qualsiasi vettura, dalle più recenti alle più vecchie. Un dispositivo compatto, che colleghi in wireless o tramite jack audio al sistema già presente, e ti permette di interagire senza alcun problema con l’assistente vocale Alexa e non solo: ascolti la musica che ami di più, gestisci la casa smart, ascolti podcast, chiedi e ottieni informazioni e parli anche al telefono mantenendo le mani libere. Tutto a disposizione semplicemente utilizzando la voce: meglio di così?

Ancora per poco, puoi portarlo a casa a 39,99€ invece di 59,99€. Per rivoluzionare la tua esperienza in macchina devi solo completare l’ordine al volo, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Echo Auto è ancora in promozione su Amazon

C’è ancora poco tempo, ma se sarai veloce potrai trasformare la tua macchina, rendendola più intelligente che mai. Merito di questo piccolo dispositivo, che monti in un attimo, scegliendo se tramite Bluetooth (in questo caso è bene verificare la compatibilità con il sistema già presente) oppure semplicemente tramite cavo AUX (compatibilità universale).

Da quel momento in poi, a tua disposizione – semplicemente utilizzando la voca – c’è un mondo da scoprire. Interagisci con Alexa chiedendole qualsiasi cosa, non serviranno le mani, che resteranno ben salde al volante. C’è un brano che vuoi ascoltare? Chiediglielo e lei lo riprodurrà dal tuo provider di musica in streaming preferito (al quale, ovviamente, devi essere iscritto). Vuoi avere informazioni sulle ultime notizie? Desideri gestire la casa smart? Vuoi effettuare una telefonate? Nessun problema. Questo gioiellino è anche un eccellente sistema di vivavoce.

Insomma, un prodotto pazzesco, in grado di rivoluzionare la tua esperienza smart mentre sei alla guida. Completa l’ordine al volo e accaparrati adesso Echo Auto a 39€ circa appena, grazie alle offerte Amazon di settembre. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.