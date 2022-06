Echo Auto con Alexa torna su Amazon FINALMENTE e va a ruba

Dopo un lungo periodo di sold out, su Amazon torna disponibile in vendita Echo Auto. È mancato per così tanto, che ero convinta fosse fuori produzione. Invece, con i saldissimi estivi, è tornato in magazzino anche lui. Un dispositivo geniale, che ho in macchina ormai da novembre 2020 e senza il quale non riesco a viaggiare. Il motivo? Semplicissimo: ha aggiunto alla mia vettura il supporto ad Alexa, ma anche uno smart speaker completo e un sistema di vivavoce. E, ci tengo a sottolinearlo, la mia vettura ha 17 anni!

Super semplice da configurare, è compatibile con la maggior parte delle vecchie vetture, mentre bisogna verificarne la compatibilità se possiedi una vettura con Bluetooth integrato. Nella mia, ho direttamente sfruttato il l’ingresso AUX della vecchia autoradio e mi sono catapultata nel futuro. Adesso, basta accendere il motore e il device si connette al mio smartphone in Bluetooth. Da lui preleva anche la connessione a Internet e il gioco è fatto.

Posso usare la voce per chiedere all’assistente vocale qualsiasi cosa mi serva, ma non solo. Ho la possibilità di riprodurre la musica dai miei servizi di streaming preferiti, di gestire la casa smart e anche di parlare al telefono. Infatti, l’accessorio è dotato di una serie di microfoni che permettono eccellenti risultati. Tutto questo posso farlo mentre le mani sono ben salde sul volante. Per me è stata da sempre una genialata, l’unico sistema in grado di rivoluzionare davvero il sistema multimediale anche delle macchine più vecchie. Io l’ho collegato a una vecchissima autoradio, che aveva l’ingresso jack AUX, e l’audio passa per le casse principali. Se la tua vettura dispone di Bluetooth, puoi effettuare la connessione tramite quello, a patto di verificarne la compatibilità.

Come anticipato, il dispositivo sta andando a ruba perché è mancato per moltissimo. Da Amazon, Echo Auto lo porti a casa a 59,99€ e – credimi – vale ogni centesimo che costa. A casa ricevi il supporto magnetico per posizionarlo sui bocchettoni dell’aria condizionata. Naturalmente, è un in vestimento che dura nel tempo. Se cambi vettura, lo porti con te. Non so quanto resterà disponibile questa volta. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.