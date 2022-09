Echo Auto, al 50% di sconto rende la tua macchina SMART in un colpo solo

“Alexa, imposta percorso verso casa” porta Alexa in auto con te con Echo Auto, per avere tutto sempre sotto controllo.

Risparmia ben 30€ sul prezzo totale acquistando il tuo Echo Auto su Amazon allo straordinario prezzo di 29,99€. Infatti l’offerta del 50% sul suo prezzo standard, non lasciarti sfuggire questa occasione. Usufruisci inoltre di una spedizione veloce gratuita attivando il tuo abbonamento Prime sull’account Amazon.

Echo Auto: l’aggiunta che nella tua macchina rivoluziona tutto

Porta la tua assistente Alexa con te anche in auto grazie al fantastico dispositivo di Amazon: Echo Auto. Come gli altri dispositivi Echo, per poterlo utilizzare basterà avere installata l’applicazione Alexa sul tuo smartphone. In questo modo avrai la possibilità di chiedere aiuto ad Alexa mentre stai guidando: che sia chiederle il percorso migliore per la tua meta, chiamare qualcuno o semplicemente scegliere la soundtrack perfetta per il tuo viaggio in auto.

Installarlo è semplice. Basta collegare il dispositivo Echo alla porta USB, o all’accendisigari dell’auto grazie ad un adattatore, avviare la configurazione tramite l’App “Alexa” e scegliere se collegarlo al tuo smartphone tramite cavo AUX o il comunissimo Bluetooth. In questo modo avrai installato il tuo Echo Auto in pochi e semplici passi e potrai cominciarlo utilizzarlo fin da subito. Per aiutarti a capire che tutto funzioni bene e che Alexa ti abbia ascoltato, Echo Auto è dotato di un striscia luminosa come tutti i dispositivi Echo.

Che cosa stai aspettando? Prendi questa offerta al volo e acquista il tuo Echo Auto a soli 29,99€ su Amazon risparmiando il 50%. Non lasciarti scappare questa offerta bomba e aggiungilo subito al tuo carrello.

Con Amazon Prime avrai per di più spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

