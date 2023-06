Ecco perché questa videocamera (con un segreto) è quella che ti serve (30€)

Una videocamera di sicurezza per avere il massimo controllo dell’abitazione mentre non ci sei. Non solo questo però, spesso si tratta di strumenti che vengono utilizzati per sorvegliare bambini e anziani, così da sapere sempre se è tutto ok. Normalmente, è l’utente che – attraverso il suo smartphone – attiva la visione dell’immagine e anche (se presente) le comunicazioni tramite audio bidirezionale.

Chi invece è in casa non può, solitamente, attivare una comunicazione: in caso di emergenza, non si può sollecitare una richiesta di aiuto. Ecco, questo accade di solito con la maggior parte dei modelli in commercio. Quello attualmente in sconto su Amazon però ha un piccolo segreto: un pulsante d’emergenza, che permette – a chi gestisce la camera – di ricevere una chiamata sul proprio smartphone e comunicare con chi è in casa. Così, tuo figlio potrà ad esempio chiedere rapidamente il tuo aiuto in caso di problemi: non servirà correre a cercare lo smartphone.

Attualmente in promozione, spuntando il coupon in pagina puoi portarlo a casa a 30€ circa appena da Amazon. Lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

Non solo il pulsante di emergenza, questo modello dalla sua anche diverse interessanti caratteristiche. Innanzitutto, la testina motorizzata permette al sensore fotografico di essere movimentato attraverso l’applicazione per smartphone sia in senso laterale sia verso l’alto o verso il basso. In questo modo, avrai il pieno controllo della stanza dove l’avrai sistemato.

Ancora, la risoluzione si spinge fino a 2K: immagini sempre nitide e dettagliate. Per finire, la modalità notturna prevede l’utilizzo di una potente luce LED integrata: anche in caso di completo buio, vedrai immagini a colori perfette come se fosse di giorno.

Insomma, non una videocamera di sicurezza da interni come le altre, ma un modello incredibilmente completo, che offre anche la possibilità di proteggere al meglio i tuoi cari grazie al pulsante d’emergenza. Attiva subito l’offerta in pagina e completa l’ordine per portarla a casa a 30€ circa soltanto. Le spedizioni sono veloci e gratis per gli abbonati ai servizi Prime. Fai in fretta: si tratta di una promozione a tempo limitato.

