Ecco perché conviene aspettare il nuovo Galaxy S22 Ultra

Conviene comprare il flagship attuale o aspettare il nuovo modello? Questa è una delle domande più ambite sul web, nonché uno dei quesiti che tutti noi ci poniamo quotidianamente. Nel caso dei nuovi device di punta di Samsung, la scelta ora non è semplice. Il Galaxy S22 Ultra sarà alimentato dal SoC Snapdragon 8 Gen 1; è appena apparso su Geekbench e ha mostrato tutta la sua potenza. Per chi vorrà un telefono super potente e senza compromessi, sappiate che questo sarà un ottimo dispositivo.

Samsung Galaxy S22 Ultra è l'erede del Note

In vista del presunto lancio del febbraio 2022 della line-up S22, il modello Ultra è apparso sul sito Web delle prestazioni Geekbench, rivelando alcune specifiche previste.

L'8 febbraio è la data prevista per l'evento di inaugurazione della suddetta gamma, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Un elenco Geekbench ha fornito alcune informazioni chiave del dispositivo in arrivo. Secondo il portale, il Samsung Galaxy S22 Ultra sfoggerà un numero di modello di SM-S908N possibilmente per il suo mercato interno della Corea del Sud e SM-908U per altri mercati.

Sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con prestazioni al top. Alcuni mercati riceveranno la controparte con SoC Exynos. Disporrà di 8 GB – 12 GB di RAM, anche se l'elenco di Geekbench 5 indicava un terminale con 10 GB di memoria virtuale.

Funzionerà presumibilmente su Android 12 dalla confezione insieme alla One UI 4.0. Una certificazione indonesiana ha apparentemente confermato che il Galaxy S22 Ultra avrà la funzionalità della S Pen e uno slot all'interno della scocca. Ecco prché questo sarà il vero erede della line-up Note oramai scomparsa.

Questi nuovi dettagli si aggiungono alle tonnellate di rendering, perdite e teaser in passato, e ci forniscono così una buona comprensione delle specifiche complete dell'offerta di punta.

I dettagli sui prezzi e sulla disponibilità globale non sono ancora stati resi noti in modo definitivo, anche se ci aspettiamo che emergano nel corso dei prossimi giorni. Noi vi suggeriamo di aspettare e comprare il nuovo modello se cercate un vero “Note 22”, se amate la S Pen e se volete un flagship che possa durare negli anni grazie ai costanti e continui update software che l'azienda fornirà al telefono.