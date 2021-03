Un’opera d’arte della tecnologia. La minuscola Nintendo 64 non è altro che questo, in fondo. L’ha realizzata uno youtuber americano, che è stato in grado di creare qualcosa di impressionante. Una console così piccola, da far risultare ingombranti le cartucce di gioco.

La Nintendo 64 che avresti voluto avere, è realtà

Valutare adesso cosa sia stato in grado di creare, artigianalmente, un appassionato di tecnologia è un conto. Immagina però se questo prodotto fosse stato messo a punto negli anni 90. Immagina se fosse stato possibile avere una Nintendo 64 tascabile: sarebbe stata una delle console più vendute al mondo.

La minuscola console che è stata messa a punto dallo youtuber non è fatta solo per essere guardata, è utilizzabile. C’è un display, ci sono i pulsanti e c’è l’alloggiamento per la cartuccia. C’è anche una batteria, naturalmente, che gode di circa un’ora e mezzo di autonomia.

Se desideri scoprire come sia stata creata la Nintendo 64 più piccola del mondo (certificato da Guinness World Record), non ti resta che dare un’occhiata al video presente nel box subito sopra.

E tu, l’avresti comprata?

Videogames