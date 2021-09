I televisori Xiaomi sono afflitti da pubblicità in Cina; ecco qual è il principale problema dei gadget dell'OEM cinese. Sono ottimi, in tutto e per tutto, ma dispongono di non poche criticità relative alla presenza immersiva di ADS.

Xiaomi: le smart TV hanno troppo spam al loro interno

Oltre agli smartphone, Xiaomi è nota anche per i suoi televisori intelligenti. I televisori dell'azienda sono più economici dei modelli offerti dai marchi TV tradizionali ma hanno le medesime funzionalità. Tuttavia, ciò comporta un compromesso alquanto fastidioso: in Cina ci sono troppe pubblicità nel software di tali prodotti.

Mi TV e Redmi TV in Cina eseguono MIUI per TV basate su Android. Al contrario, nei mercati internazionali, l'azienda utilizza Android TV. In India, i televisori dell'azienda sono dotati anche del launcher PatchWall, che offre una delle migliori esperienze utente viste sulle smart TV.

Un'altra differenza è che la compagnia non mostra pubblicità nei mercati globali. D'altra parte, la MIUI per la TV in Cina lancia annunci non appena il televisore si accende. In precedenza, questi ADS erano persino non ignorabili.

Oltre agli spot e alle pubblicità all'avvio, MIUI per TV mostra anche altri tipi di annunci come banner e pop-up. Questi possono essere frustranti durante la navigazione all'interno della interfaccia utente.

Quindi, durante una recente sessione di domande e risposte tenuta dal team di Xiaomi TV, un utente ha chiesto all'azienda di eliminare gli annunci dai suoi televisori. A questa domanda, i dirigenti hanno semplicemente risposto che stavano lavorando duramente per bilanciare il più possibile le pubblicità con l'esperienza finale, al fine di fornire un servizio migliore.

La dichiarazione del marchio suggerisce chiaramente che per ora non ha intenzione di rimuovere gli annunci dai suoi televisori in Cina. Si spera che l'azienda non porti queste pratiche alquanto fastidiose anche sui mercati globali.

Xiaomi è sempre stata conosciuta per il suo hardware, tuttavia, lo stesso non si può dire del suo software. La MIUI è stata una delle migliori skin Android in passato, ma negli ultimi anni, la sua qualità è peggiorata a causa di bug, ottimizzazioni non sempre ben riuscite, pubblicità invasive e rollout degli aggiornamenti più lento e macchinoso.

Xiaomi

Elettronica