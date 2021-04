Huawei Router H6 con HarmonyOS è ora disponibile per la prevendita in Cina. Di fatto il costruttore cinese ha presentato un nuovo gadget smart dotato della compatibilità con il nuovo firmware del brand.

Huawei H6: come funziona?

Poiché Internet è diventata una necessità, l’attenzione per l’hardware high-tech per uso domestico è cresciuta al fine di garantire una migliore connettività. In linea con ciò, il gigante tecnologico cinese ha annunciato oggi di aver iniziato a prendere le prenotazioni per il suo ultimo router nel suo Paese d’origine. Si chiama Huawei Router H6.

Il punto forte del router, che supporta la tecnologia Wi-Fi 6+, è che viene fornito con HarmonyOS dell’azienda. Grazie a ciò, il dispositivo supporta anche la rete Huawei HongMeng Mesh + ad alta velocità con una modalità plug-and-play.

Il pacchetto Huawei Router H6 include tre cose: il router principale, una versione standard del sub-router e una versione Pro del sub-router. L’azienda afferma che il quello principale supporta fino a sei sub-router.

Il device supporta l’accoppiamento con un tasto HiLink e può essere collegato all’app Huawei Smart Life per la gestione remota. Supporta anche il limite di velocità QoS per i dispositivi. Per la sicurezza, c’è la protezione HUAWEI HomeSecTM che supporta il cracking Wi-Fi anti-forza bruta, la rete anti-graffio e il dirottamento anti-telecamera.

Internamente, il dispositivo è alimentato dal processore quad-core Lingxiao con la CPU con clock a 1.4GHz e racchiude 256 MB di RAM e 256 MB di spazio di archiviazione. Il router principale dispone di sei porte Gigabit Ethernet, una porta WAN Gigabit e una porta IPTV Gigabit.

Il sub-router H6 è alimentato dal processore dual-core Lingziao da 1,2 GHz insieme a 128 MB di RAM e 128 MB di ROM. Come accennato in precedenza, è suddiviso in: versione standard e versione Pro, supporta la larghezza di banda di 2,4 GHz a 574 Mbps e la larghezza di banda di 5 GHz a 2402 Mbps. Viene fornito con due antenne omnidirezionali e due antenne intelligenti con supporto per doppia frequenza MIMO 2 × 2.

