Ecco il nuovo Redmi 13 4G: caratteristiche, prezzo e prime immagini

La serie Redmi 13 di Xiaomi si espande ulteriormente: è stato ufficialmente rilasciato il nuovo Redmi 13 4G, successore diretto del Redmi 12 e portatore di qualche novità dal punto di vista tecnico – a partire dal chipset.

Redmi 13 4G: ecco cosa cambia

Due le principali novità del Redmi 13 4G: il SoC e la fotocamera. Il nuovo modello monta un processore MediaTek Helio G91 Ultra, contro l’Helio G88 del predecessore. Per il comparto fotografico, invece, abbiamo una sola fotocamera posteriore ma di ben 108 megapixel.

Esteticamente parlando, i due modelli sono molto simili. Il Redmi 13 4G è dotato del medesimo display LCD IPS da 6.79 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Nessun upgrade eccezionale, purtroppo. La fotocamera frontale, incorporata nello schermo, è da 13 megapixel.

È presente inoltre uno scanner di impronte digitali, montato però lateralmente. Il nuovo Redmi 13 4G è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP53 ed è dotato di batteria da 5.030 mAh con ricarica da 33 W. Lato software, infine, supporta il nuovo sistema operativo Xiaomi HyperOS basato su Android 14.

Redmi 13 4G è disponibile per ora solamente in Portogallo in tre colorazioni – blu, nero e rosa. I prezzi vanno da 199,99 euro per la versione da 6/128 GB, mentre per la versione 8/256 GB con più spazio di archiviazione e RAM si sale a 229,99 euro. In entrambi i casi si tratta del modello 4G: ancora non si sa nulla su un’eventuale alternativa 5G, né quando il Redmi 13 4G verrà commercializzato in Italia.