Nuovo lettore di impronte digitali di Qualcomm: ecco perché sarà rivoluzionario

Per progettare uno smartphone a schermo intero, i produttori devono utilizzare tecnologie innovative. Il sensore di impronte digitali sotto lo schermo è proprio una delle features più in voga del momento. E grazie a ciò, i telefoni potrebbero raggiungere un rapporto schermo-corpo ancora più elevato. Questa tecnologia non solo fornisce un riconoscimento sicuro, affidabile e veloce e un'esperienza di sblocco portatile futuristica, ma soddisfa anche la ricerca da parte degli utenti di una visione dello schermo più grande, più completa e più bella. Grazie alle caratteristiche citate, il fingerprint in-display è la soluzione di sblocco più popolare e riconosciuta attualmente. Oggi Qualcomm ha parlato ancora una volta del sensore di impronte digitali a ultrasuoni 3D Sonic Max. La nuova generazione è di dimensioni maggiori, supporta due impronte digitali, garantisce un funzionamento più rapido ed è più sicura.

Qualcomm: come funziona il nuovo fingerprint?

Leggendo le prossime frasi, molti utenti si lamenteranno. Intendiamo che questa tecnologia non funziona con il sudore, con l'umidità, con le mani oliose, con la polvere, ecc. Ma il fatto è che il sensore di impronte digitali a ultrasuoni Qualcomm 3D Sonic Max evita perfettamente questi problemi. L'azienda lo ha aggiornato in termini di riconoscimento, accesso, sicurezza e convenienza.

Il lettore 3D Sonic Max della compagnia utilizza la tecnologia a ultrasuoni in continua evoluzione per leggere le caratteristiche 3D come le creste, le scanalature e i pori delle dita dell'utente. In effetti, formerà immagini delle impronte digitali molto accurate. Anche quando il dito è bagnato, il sensore di impronte digitali da ultrasuoni Qualcomm 3D Sonic Max sarà in grado di penetrare la superficie di oggetti come vetro e metallo per una scansione accurata delle impronte digitali.

Non è un segreto che una delle caratteristiche più importanti dei sensori di riconoscimento delle impronte digitali sia l'area operativa. Più è grande, più è efficiente l'esperienza che otteniamo. A volte, anche se si discosta da 1-2 mm, può causare uno sblocco più lento o addirittura un guasto. Il sensore di impronte digitali a ultrasuoni 3D Sonic Max di Qualcomm ha un'ampia area di rilevamento. Secondo la compagnia, è 17 volte più grande del prodotto originale. Ciò significa semplicemente che il sensore può raccogliere istantaneamente una maggiore quantità di dati biometrici. E ci vogliono solo 0,2 secondi per sbloccare il telefono.

Grazie all'ampia area di riconoscimento, il nuovo fingerprint supporta anche la lettura simultanea di due impronte digitali. Migliorerà la sicurezza del pagamento e di altre applicazioni. Ma c'è anche un'altra applicazione che l'azienda dovrebbe menzionare. I genitori possono impostare alcune applicazioni da sbloccare con la doppia impronta digitale. Quindi i bambini possono sbloccare il telefono solo con l'ausilio dei proprio parenti.

Infine, sappiamo che utilizza un design ultrasottile da 0,2 mm. Pertanto, non influenzerà sullo spessore del telefono.