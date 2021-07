DIZO di Realme ha recentemente annunciato due auricolari per il mercato indiano soprannominati DIZO Wireless neckband e DIZO GoPods D TWS auricolari. La fascia da collo DIZO Wireless ha un prezzo di ₹ 1.499 (~ $ 20) e il GoPods D ha un prezzo di ₹ 1.599 (~ $ 21). È interessante notare che entrambi i prodotti sono ora disponibili per la prenotazione a soli ₹ 1. Non sappiamo se arriveranno mai da noi in Europa.

DIZO: cosa sappiamo dei nuovi auricolari?

Secondo la pagina di destinazione di Flipkart, questi auricolari DIZO si possono preordinare in anticipo per ₹1. Successivamente, gli acquirenti devono pagare l'intero importo per le cuffie. La pre-prenotazione è iniziata da oggi, ovvero il 21 luglio, e ci sarà fino al 23 luglio.

Attualmente, DIZO offre uno sconto di ₹ 200 (~ $ 3) su entrambi gli auricolari se acquistati nella vendita Flipkart Big Saving Days. Dopo lo sconto, la fascia da collo Wireless costerà ₹ 1.299 (~ $ 17) e il GoPods D TWS costerà ₹ 1.399 (~ $ 19). La fascia da collo DIZO è disponibile nelle colorazioni: nero, blu, arancione e verde. Il GoPods D TWS ha invece due tinte: bianco e nero.

L'archetto da collo DIZO Wireless è dotato di driver bass boost da 11,2 mm con modalità a bassissima latenza da 88 ms. Viene fornito con una batteria da 150 mAh che si dice abbia un'autonomia fino a 17 ore.

D'altra parte, il GoPods D è dotato di driver bass boost da 10 mm con una modalità a bassa latenza di 110 ms. Si dice che i boccioli abbiano una durata fino a 5 ore senza la custodia di ricarica e fino a 20 ore con la cover di ricarica inclusa nella confezione.

