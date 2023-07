Ecco i NUOVI prodotti Amazon in sconto per la PRIMA volta (Prime Day)

Al Prime Day, vanno in sconto per la prima volta in assoluto i nuovi prodotti Amazon, introdotti in Italia solo qualche mese fa. Si tratta essenzialmente di 3 novità, tutte da prendere al volo. Dai un’occhiata, scegli in fretta e concludi i tuoi ordini: c’è pochissimo tempo. Le spedizioni sono rapide e gratis, grazie ai servizi Prime.

Il primo è l’attesissimo Echo Auto, un dispositivo in grado di portare l’ecosistema di Alexa anche in macchina. Dotato di connettiti Bluetooth (che non è compatibile solo con pochissimi modelli) oppure tramite cavo, funziona come eccellente sistema di vivavoce, ma anche come smart speaker. Prende la connessione a Internet dal tuo smartphone, ogni volta che sali in auto la connessione è immediata e inizi subito ad interagire con Alexa. Chiedi informazioni, ascolti musica e podcast, rispondi al telefono ed effettui telefonate. In promozione, lo prendi a 34,99€ invece di 69,99€.

Il secondo prodotto è le terza versione, la più moderna e potente, del celerrimo smart display Echo Show 5. Cosa cambia rispetto al precedente modello? Un sacco di cose:

audio nettamente migliorato ;

nettamente ; microfono aggiuntivo: Alexa sarà più reattiva quando le parli;

aggiuntivo: Alexa sarà più reattiva quando le parli; un nuovo, potente e veloce processore Amazon AZ2 Neural Edge;

Amazon AZ2 Neural Edge; nuovo design più compatto e con pannello frontale piatto.

più compatto e con pannello frontale piatto. display migliorato, anche nella visione notturna.

Ottieni il massimo da Alexa, fallo a un prezzo piccolissimo. Scegli il colore che preferisci e completa l’ordine adesso per averlo a 59,99€ invece di 134,99€ con omaggi. Scegli il colore che preferisci e la versione:

Vuoi solo lo smart display? Puoi averlo a 54,99€ invece di 108,99€:

Per finire, il bellissimo, fresco e colorato Echo Pop. Uno smart speaker dal look accattivante, pensato per offrire un tocco speciale a qualsiasi arredamento. Disponibile in 4 colori diversi, personalizzabile addirittura con cover specifiche, è pensato per occupare pochissimo spazio, essendo super compatto. Scegli il colore che ti piace di più e prendilo a 17,99€ invece di 54,99€:

Sono queste le 3 succulente novità Amazon, in sconto per la prima volta: tutto merito dell’Amazon Prime Day. Scegli adesso e approfittane al volo, le spedizioni sono anche rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.