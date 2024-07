Ecco i dispositivi Samsung che riceveranno One UI 6.1.1: c'è un grande assente

Samsung ha confermato che One UI 6.1.1, il sistema operativo basato su Android 14 lanciato con Galaxy Z Fold 6 e Flip 6, arriverà presto su alcuni dispositivi Galaxy selezionati portando con sé una serie di nuove funzionalità, soprattutto legate all’Intelligenza Artificiale.

Quali dispositivi riceveranno One UI 6.1.1

Secondo alcuni informatori, e come riportato dal portale 9to5google.com, tutti i dispositivi di punta lanciati dal 2022 in poi riceveranno One UI 6.11.

L’elenco include:

Galaxy S22/+/Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8 series

Galaxy S23/+/Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9 series

Galaxy S24/+/Ultra

Grandi assenti la serie Galaxy S21 e Galaxy Z Fold 3 e Flip 3. Ciò non implica tuttavia che non verranno aggiornati: un fatto simile è accaduto all’inizio di quest’anno, quando Samsung ha annunciato il rilascio di One UI 6.1. Inizialmente si pensava che sarebbero stati in pochi a riceverlo, invece l’azienda ha successivamente ampliato il raggio dell’aggiornamento (con le sue funzionalità AI) anche ad altri dispositivi.

L’ipotesi è che possa accadere anche per gli attuali esclusi. È infatti molto probabile che questo elenco faccia riferimento esclusivamente ai dispositivi che, tramite il nuovo sistema operativo, otterranno e avranno accesso alle nuove funzionalità AI, lasciando comunque le porte dell’aggiornamento aperte anche ad altri smartphone meno recenti.

Le novità di One UI 6.1.1

One UI 6.1.1, infatti, arriverà con nuove funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale, in particolare quella generativa. Un esempio sono “Portrait Studio”, che può trasformare le foto di una persona in fumetti, “Sketch to Image” in grado di rendere uno schizzo fatto a mano in un’immagine vera e propria, e “Live Effect”, che saprà rendere 3D un’immagine 2D.

Novità anche nel campo dell’editing, con Samsung che aggiungerà il supporto “Motion Clipper, utile a trasformare una “Motion Photo” in una GIF, e a “Expert RAW”, uno strumento che permette di modificare e migliorare fotografie in modo più approfondito (cambiando illuminazione, riducendo il rumore, ecc), senza perdere qualità. Saranno inoltre aggiunte funzioni che riguardano la traduzione.

Per quanto riguarda il lancio di questo nuovo aggiornamento, non c’è ancora una finestra precisa: è già disponibile out of the box per Galaxy Z Fold e Flip 6, ma potrebbe volerci ancora qualche mese prima che venga esteso al resto dei flagship Samsung.