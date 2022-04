Ecco FIFA+: partite di calcio in streaming gratis da tutto il mondo

La FIFA, l'organizzazione del calcio mondiale, ha annunciato oggi il lancio di FIFA+, una nuova piattaforma in streaming che darà l'opportunità agli appassionati di seguire gratuitamente le partite live dai campionati nazionali di tutto il mondo, insieme a statistiche, immagini e contenuti esclusivi.

La FIFA è la prima federazione sportiva in assoluto a offrire ai suoi fan un'esperienza di streaming e contenuti così ampia: promette oltre 29.000 partite maschili e oltre 11.000 partite femminili in diretta sulla piattaforma per tutto il 2022, per un totale di oltre 40.000 incontri.

FIFA+, come funziona la nuova piattaforma per il calcio gratis in streaming

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha commentato così l'annuncio:

“FIFA+ rappresenta il prossimo passo nella nostra visione per rendere il calcio veramente globale e inclusivo e sostiene la missione principale della FIFA volta ad espandere e sviluppare questo sport a livello mondiale. Questo progetto rappresenta un cambiamento culturale nel modo in cui diversi tipi di tifosi di calcio vogliono connettersi ed esplorare il gioco globale ed è una parte fondamentale della mia vision per il triennio 2020-2023. Accelererà la democratizzazione del calcio e siamo lieti di condividerlo con i fan“.

FIFA+ è già disponibile a questo indirizzo, sui dispositivi mobile e web. Questi i contenuti previsti:

Partite di calcio in streaming : FIFA+ trasmetterà in streaming l'equivalente di 40.000 partite in diretta all'anno da 100 federazioni affiliate in tutte e sei le confederazioni. Possiamo aspettarci una copertura in diretta dai campionati di massima serie in Europa alle competizioni precedentemente non servite di tutto il mondo nel calcio maschile, femminile e giovanile. Si partirà con 1.400 partite al mese, in rapido aumento;

: FIFA+ trasmetterà in streaming l'equivalente di 40.000 partite in diretta all'anno da 100 federazioni affiliate in tutte e sei le confederazioni. Possiamo aspettarci una copertura in diretta dai campionati di massima serie in Europa alle competizioni precedentemente non servite di tutto il mondo nel calcio maschile, femminile e giovanile. Si partirà con 1.400 partite al mese, in rapido aumento; Archivio FIFA+ : in attesa dei mondiali di calcio del Qatar 2022 , a cui purtroppo non parteciperà l'Italia, la piattaforma offrirà un immenso archivio di tutte le partite delle precedenti manifestazioni, dal 1950 ad oggi, con oltre 2.500 filmati e altri contenuti in arrivo nei prossimi mesi. L'archivio include anche i mondiali femminili.

: in attesa dei , a cui purtroppo non parteciperà l'Italia, la piattaforma offrirà un immenso archivio di tutte le partite delle precedenti manifestazioni, dal 1950 ad oggi, con oltre 2.500 filmati e altri contenuti in arrivo nei prossimi mesi. L'archivio include anche i mondiali femminili. Match center : letteralmente un raccoglitore di ricchi dati calcistici riferiti a 400 competizioni maschili e 65 competizioni femminili, con un feed quotidiano di notizie provenienti da tutto il mondo.

: letteralmente un raccoglitore di ricchi dati calcistici riferiti a 400 competizioni maschili e 65 competizioni femminili, con un feed quotidiano di notizie provenienti da tutto il mondo. Originals: una serie di contenuti inediti realizzati appositamente per la piattaforma. Possiamo aspettarci docuserie originali dedicate ai migliori calciatori della storia, oltre a film originali ispirati a grandi imprese di questo sport.

FIFA+ è per adesso disponibile soltanto in inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo. Da giugno 2022 è previsto l'arrivo di altre sei lingue.