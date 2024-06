Ecco dove PREORDINARE la Deluxe Edition di Metal Gear Solid Delta!

Metal Gear Solid Delta è l’attesissimo remake del terzo capitolo, tanto amato dai fan. Con una data di uscita ancora segreta, ma fissata al 2024, il titolo è già preordinabile su Amazon in versione Deluxe per PS5. Il suo prezzo si attesta sui 99,99€!

Tutte le caratteristiche di Metal Gear Solid Delta Deluxe Edition

In questo capitolo il protagonista è Naked Snake, un leggendario agente della CIA, pronto a intraprendere una missione pericolosa nella giungla del sud-est asiatico. Il titolo enfatizza l’importanza della sopravvivenza e dell’istinto, richiedendo di utilizzare tecniche di mimetizzazione avanzate per muoverti inosservato, padroneggiare il combattimento ravvicinato e sfruttare gli appostamenti per eliminare silenziosamente i tuoi avversari.

Sarà fondamentale interrogare i nemici per ottenere informazioni cruciali, arrampicarsi su pareti rocciose per raggiungere zone inaccessibili e dimostrare le tue abilità di caccia e cura delle ferite per sopravvivere nella giungla selvaggia. Quest’ultima è un ambiente ostile e pieno di insidie. Dovrai infatti fare attenzione alle trappole disseminate ovunque, pronte a catturare sia te che i tuoi nemici.

L’Edizione Deluxe di Metal Gear Solid Delta Snake Eater offre un sacco di contenuti esclusivi, tra cui la Steelbook esclusiva da collezione e contenuti scaricabili aggiuntivi per espandere ulteriormente la tua avventura. Inoltre, potrai mostrare a chiunque la tua passione per il franchise con un portachiavi in metallo e una patch dell’unità FOX. Infine, un set di carte da gioco disposte in una scatola personalizzata rappresenta un oggetto da collezione unico e imperdibile per i fan della serie.

Preordina subito la Deluxe Edition di Metal Gear Solid Delta per PS5 e preparati a rivivere (o vivere per la prima volta) uno dei migliori videogame della storia!