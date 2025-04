Ecco come risparmiare 48€ all'anno sulla fibra Iliad

La voce ormai si è sparsa in giro: la fibra Iliad è in offerta a 21,99 euro al mese per sempre anziché 25,99 euro, grazie ad uno sconto di 4 euro al mese, per complessivi 48 euro all’anno. Se la voce è arrivata anche a te, in questo articolo ti spieghiamo come fare per risparmiare.

Come risparmiare 48 euro all’anno sulla fibra Iliad

L’offerta in corso sul sito ufficiale Iliad prevede l’attivazione di un’offerta mobile Iliad a 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico attivo. Al momento, le due offerte compatibili sono TOP 250 Plus a 9,99 euro, con 250 Giga in 5G più minuti e SMS illimitati, e TOP 300 a 11,99 euro al mese, con 300 Giga in 5G più minuti e SMS illimitati. Le due offerte mobile appena indicate saranno attivabili a queste condizioni fino alle ore 15 del prossimo 6 maggio.

Dopo aver sottoscritto l’offerta fibra e l’offerta mobile, sarà possibile attivare lo sconto di 4 euro al mese, per complessivi 48 euro all’anno, tramite l’area personale della propria offerta fibra.

Quella di Iliad è la prima offerta fibra in Italia che include un router dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7, l’ultima generazione dello standard di trasferimento dati wireless che consente di navigare più velocemente e con maggiore stabilità. Incluso nell’offerta troviamo per l’appunto iliadbox Wi-Fi 7, grazie al quale si possono guardare film, scaricare file, lavorare in smart working e giocare online contemporaneamente da più dispositivi e senza interruzioni.

E a proposito di velocità, Iliad è stata di nuovo premiata dalla società indipendente nPerf come la fibra più veloce d’Italia. I numeri d’altronde parlano chiaro: nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON la fibra raggiunge una velocità in download fino a 5 Gbit/s e in upload fino a 700 Mbit/s; dove invece vi è la copertura FTTH GPON, la velocità in download è fino a 2,5 Gigabit/s e in upload fino a 500 Mbit/s.