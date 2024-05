Ecco come ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade

Durante il tempo libero ami giocare ai videogame e da poco hai acquistato un nuovo smartphone, grazie al quale puoi vivere un’esperienza gaming ancora più intensa grazie alle prestazioni superiori del processore e all’ottimo display. Se le cose stanno così, hai tutte le potenzialità per diventare un vero fuoriclasse di Apple Arcade, il servizio di videogiochi della casa di Cupertino con oltre 200 giochi senza pubblicità o acquisti in-app (catalogo in continuo aggiornamento).

Lo sapevi che puoi provare gratis Apple Arcade per 3 mesi? È possibile acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. E se non hai comprato uno dei dispositivi elencati qui sopra non importa, perché hai sempre la possibilità di riscattare 1 mese di prova gratis se è la prima volta che ti iscrivi ad Apple Arcade o se sottoscrivi l’abbonamento Apple One. Per provare gratis il servizio di Apple vai su questa pagina.

Prova gratis Apple Arcade con oltre 200 giochi senza pubblicità o acquisti in-app

Oltre 200 giochi a disposizione in qualsiasi momento, senza banner pubblicitari o la necessità di dover compiere acquisti in-app per proseguire, la possibilità di giocare anche offline e condividere l’abbonamento con altre cinque persone in famiglia: queste sono le principali funzionalità di Apple Arcade, una delle migliori piattaforme streaming di videogiochi.

Ecco come riscattare il periodo di prova di tre mesi:

accedi al tuo ID Apple con il tuo nuovo dispositivo Apple;

apri l’App Store e seleziona Apple Arcade;

attendi che compaia l’offerta, dopodiché seleziona Riscatta 3 mesi gratis.

Nel mese di giugno sono in arrivo diversi interessanti titoli, su tutti Return to Monkey Island, che farà il suo debutto il 6 giugno. Altri videogiochi attesi per il prossimo mese sono Tomb of the Mask, Fabulous – Wedding Disaster e Rabbids: Legends of the Multiverse, rispettivamente di Playgendary, GameHouse e Ubisoft.

Riscatta la tua prova gratuita su questa pagina di Apple Arcade e inizia a giocare agli oltre 200 titoli in catalogo.