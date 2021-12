Ecco come fare per caricare l'iPhone 13 più rapidamente

iPhone 14 carica lentamente? Ecco una piccola guida che vi spiega come caricare più rapidamente il vostro nuovo melafonino della line up 2021.

iPhone 13: il trucco per caricare più velocemente il device

Se il vostro nuovo brillante iPhone 13 sembra caricarsi lentamente, molto probabilmente c'è un semplice motivo. I vecchi caricabatterie per iPhone da 5 watt funzioneranno con il tuo nuovo telefono, ma possono caricare solo con un rendimento energetico inferiore. Tuttavia, un nuovo caricabatterie da 20 watt e un cavo USB-C Lightning possono caricare il vostro device a piena velocità. Quindi, se avete eseguito l'aggiornamento da un vecchio telefono, è probabile che il tuo power brick sia obsoleto. Ecco tutti i modi per caricare velocemente il tuo nuovo iPhone.

L'iPhone 13 utilizza ancora la stessa porta Lightning presente in tutti gli iPhone dal 2012, ma la capacità della batteria all'interno degli iPhone è aumentata notevolmente a partire dai modelli XS eXR del 2018. Quindi, da allora, non è possibile ottenere una ricarica ottimale con un vecchio Caricabatterie USB-A da 5 W. Anche un po' fastidiosamente, l'azienda non include più l'alimentatore nella confezione.

Per caricare velocemente un 11, 12 o 13, dovete utilizzare un adattatore di alimentazione di potenza superiore. Apple consiglia il suo caricatore USB-C da 20 W, tuttavia qualsiasi adattatore USB-C di qualità superiore sarà sufficiente. Noi vi consigliamo questo: veloce, certificato, compatibile e costa poco: solo 17,99€.

Se disponete di un MacBook Air o MacBook Pro di nuova generazione, potete anche utilizzare il charger USB-C per caricare anche il melafonino. L'iPhone 13 si caricherà solo a circa 20 watt di throughput massimo, ma potete tranquillamente utilizzare anche caricabatterie USB-C dal wattaggio più elevato. Semplicemente non vedrete alcuna velocità aggiuntiva.

Naturalmente, i caricabatterie veloci richiedono anche un cavo da Lightning a USB-C. I vecchi cavi Lightning quadrati USB-A non supportano velocità di ricarica elevate. Con un brick da 20 watt e un cavo da Lightning a USB-C, potete passare da zero a 50% di carica in mezz'ora e caricare completamente un iPhone 13 in circa due ore.

La ricarica cablata batte sempre quella wireless per velocità ed efficienza. Tuttavia, tramite il caricabatterie MagSafe, potete ottenere prestazioni di ricarica induttiva ragionevolmente veloci.

Utilizzando MagSafe, potete raggiungere velocità di ricarica fino a 15 watt, caricando così il device dallo zero al 50% in circa 50 minuti e raggiungendo il 100% di carica in circa 2,5-3 ore.

