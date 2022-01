Ecco chi traina le principali vendite di Samsung

Il Galaxy Note 20 non ha mai portato nuovi clienti a Samsung come invece hanno fatto i pieghevoli (lo Z Flip3 in particolare) di ultima generazione del marchio.

Samsung: ecco il device che ha conquistato il pubblico nel 2021

Che ci crediate o no, sono passati dieci anni da quando Samsung ha dato al settore della telefonia mobile uno sguardo al futuro. La società aveva un'idea abbastanza precisa di come sarebbe potuto apparire, ed è stato proprio nel 2011 che ha presentato il suo primo prototipo di display flessibile, accendendo l'immaginazione degli appassionati di tecnologia di tutto il mondo.

Dopo quasi un decennio di fughe di notizie, rumor e speculazioni, ha svelato il suo primo dispositivo pieghevole commerciale nel 2019. Da allora, ha lanciato nuovi pieghevoli in tre generazioni e due diverse line-up: il dispositivo a conchiglia compatto Galaxy Z Flip e il Galaxy Z Fold come un libro pieghevole pensato esclusivamente per la produttività.

Nel 2021 ha lanciato la terza generazione di foldable e la tecnologia è davvero diventata “mainstream”. Il Galaxy Z Flip 3, in particolare, sembra avere molto successo, poiché il fattore di forma a conchiglia garantisce un prezzo entry-level più basso a questa nuova ed entusiasmante tecnologia emergente.

Ma, cosa ancora più importante, Samsung ha rivelato oggi che il flip phone è diventato il principale fattore trainante dietro l'ingresso di nuovi clienti di Samsung. Ancor più di altre line-up affermate come la S e la serie Note.

Il suddetto device è un ottimo dispositivo e si rivela un fantastico strumento di marketing perché ha coinvolto più persone nell'ecosistema mobile di Samsung rispetto al Note 20 e al Galaxy S21.

Secondo Samsung, con il piccolo pieghevole, l'azienda ha convinto il 150% in più di clienti rispetto al Galaxy Note 20 a cambiare OEM. E rispetto all'S21, lo Z Flip 3 sembra aver portato a bordo il 140% in più di persone.

Rapporti precedenti indicano che le spedizioni globali di telefoni pieghevoli sono aumentate nel terzo trimestre del 2021 grazie alla popolarità del Galaxy Z Flip 3 e del Galaxy Z Fold 3, con il solo Z Flip 3 che ha conquistato il 60% dell'intero mercato dei telefoni pieghevoli.

L'OEM coreano attribuisce il successo dei suoi ultimi telefoni pieghevoli ai progressi tecnologici compiuti come la classificazione IP per la resistenza alla polvere e all'acqua, l'aggiunta di una S Pen allo Z Fold 3 e al prezzo contenuto di questi due prodotti.