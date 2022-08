Ecco 10 FURBATE tech a partire da 2,59€ (e fino a 10€) solo su Amazon

Siamo onesti, se lo shopping tech è a bassissimo prezzo, c’è molto più gusto. Ecco perché mi piace cercare furbate utili e belle, che da Amazon si portano a casa a pochi euro. Ne ho scelte 10, a partire da poco più di 2€ e fino a un massimo di 10€. Inoltre, gli abbonati ai servizi Prime godono di spedizioni super rapide e gratuite, per quasi tutti i prodotti (uno solo non ne beneficia, ma è comunque spedito senza costi aggiuntivi). Pronto? Buon divertimento!

Il primo accessorio io lo adoro. Lo vedo come uno strumento per aumentare esponenzialmente il potenziale dello smartphone Android, non solo come un banale adattatore. Sai perché? Lo colleghi alla porta USB C e aggiunge letteralmente una porta standard USB A. A quel punto, puoi collegare di tutto: memorie esterne, microscopi, tastiere, mouse e non solo. Geniale, a mio avviso. Il prezzo? Imbarazzante: prendilo a 2,59€.

Il secondo prodotto è un ottimo paio di occhiali con lenti dotate di filtro anti luce blu. Se passi molte ore al PC (o con lo smartphone e il tablet) dovresti assolutamente usarli. Perché? Provali per un giorno e ti renderai conto di quanto proteggano la vista dall’affaticamento! Li porti a casa a 9,90€.

Lo so che ti piace fare i video con lo smartphone. Bene, questo piccolo microfono lavalier può migliorare la qualità audio in un modo che nemmeno immagini! Il bello è che questo modello è disponibile sia per Android e iOS e costa una sciocchezza: seleziona l’uscita giusta (jack da 3,5mm, USB C o Lightning) e prendilo a 6€ appena.

Un cavo, ultra robusto, tutte le uscite che servono e fino a 3 device in carica contemporaneamente. Si può chiedere di più? Ovviamente si: un prezzo piccolissimo. Ecco, questo utilissimo accessorio lo prendi a 6,99€.

Ancora a tema smartphone, c’è questo accessorio che mi ha già permesso di salvare il dispositivo da cadute accidentali un sacco di volte! Lo attacchi sul posteriore, al centro della cover (o direttamente sul back panel) e – all’occorrenza – infili il dito nell’anello. Basta rischio di cadute: presa migliorata e più sicurezza. In più, è super bello da vedere. Lo prendi a 8,99€ (in sconto).

Filtri per i selfie no grazie! Con questa spettacolare lampada, le immagini realizzate con smartphone e tablet saranno un autentico spettacolo grazie ai diversi giochi di luce che puoi creare. Piccole opere d’arte che puoi realizzare scegliendo fra 3 livelli di intensità luminosità e ben 36 colori diversi. Un gioiellino che ti accaparri a 7,82€.

E adesso, ecco il powerbank per chi non vuole portare con sé una zavorra come caricatore portatile. Sottile, compatto e con un super design! Questo modello di SBS da 5000 mAh è perfetto anche da portare a scuola o a lavoro, talmente ingombra poco. Con lo sconto del 67%, lo prendi a 9,90€.

Lo sai, vero, che quando utilizzi molto il tuo smartphone – magari per giocare – finisce per surriscaldare. Se il sistema di raffreddamento interno non è esattamente il top, una soluzione esterna – magari anche super bella da vedere – è un’ottima scelta. Questa ventola, incredibilmente, l’ho scovata a poco più di 9€ ed è proprio il caso di accaparrarsela (si tratta dell’unico prodotto che, pur godendo di spedizioni gratuite, non beneficia dei servizi Prime).

Chi non desidera avere in palmo di mano un sacco di memoria per poter conservare i proprio file più preziosi? Beh, questa chiavetta USB non solo è dotata di 128GB di spazio di archiviazione, ma ha anche doppia uscita. Questo la rende perfetta da collegare direttamente a PC, smartphone, tablet, decoder, TV e non solo. Il prezzo è un vero spettacolo: accaparratela a 9,85€.

Per finire, un bel pennino touch – elegante e raffinato – che puoi sfruttare su smartphone e tablet, sia Android che iOS. Prendi appunti, utilizza le app e ottimizza le operazioni. Lo porti a casa a 6,79€ appena.



Visto quante interessanti furbate tech puoi prendere a meno di 10€ da Amazon? Niente costi aggiuntivi di spedizione (soprattutto se sei abbonato ai servizi Prime) e un sacco di gadget utili. Scegli i tuoi preferiti adesso però, i prezzi sono in costante variazione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.