Eccezionale soundbar compatta a 25€: OFFERTONA Amazon

Questa soundbar compatta di Bluedio non solo è decisamente accattivante sotto il profilo estetico, ma è anche super potente e dotata di connettività multipla. Non manca, ad esempio, la possibilità di sfruttare il Bluetooth.

Il suo design impreziosisce immediatamente la postazione dove deciderai di posizionarla. Inizia subito a godere di un volume più alto e un suono chiaro: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per avere questo gioiellino a 25€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Se sarai veloce, potrai anche ricevere in omaggio un ottimo paio di cuffie a cavo. Come fare? Metti gli auricolari nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “9CU9RVSN”.

Ottima soundbar in gran sconto su Amazon

Un prodotto bello, ma che fa del suo cuore pulsante il motivo per il quale lo amerai. Si tratta di uno speaker multifunzione, che alimenti attraverso porta USB e poi decidi come collegarlo ai tuoi device. A cavo oppure sfruttando il Bluetooth? Massima libertà.

Sul frontale, una comodissima manopola per il volume e ci sono due ingressi mini jack da 3,5 millimetri. Uno serve per inserire le cuffie, se ti servisse, mentre l'altro è perfetto per connettere un microfono. La cosa interessante è che un ottimo microfono lo ricevi in kit con il tuo nuovo device: non devi comprarlo a parte.

Non perdere l'occasione di portare a casa un'ottima soundbar compatta a gran prezzo da Amazon. Segui le istruzioni a inizio articolo per fare un ottimo affare e ricevere anche un paio di auricolari in omaggio. Spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.