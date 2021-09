Teclast P80 è quel tablet che, finché non lo scopri, non ti capaciti che possano esistere dispositivi così economici e affidabili. Studio, lavoro e divertimento non saranno un problema con questo gioiellino, che adesso è anche in gran sconto su Banggood a 54€ circa appena: le spedizioni, da magazzino europeo, sono super economiche. Completa l'ordine rapidamente e lo riceverai in tempo per un back to school (o to office) più smart che mai.

Ottimo tablet a prezzo pazzesco: è Teclast P80

Questo device ha un segreto, che è quello che lo rende così interessante. Si tratta del brand, che da sempre punta niente sulla pubblicità e tanto sul passaparola di utenti soddisfatti. Sai qual è la diretta conseguenza di questa filosofia? Semplice: meno costi in pubblicità significa prezzi di vendita più bassi per prodotti di qualità.

Ecco quindi che, quando è in sconto, un gioiellino come questo lo prendi investendo meno di quanto spenderesti per una cena fuori. Il suo pannello da 8″ è abbastanza grande, ma allo stesso tempo permette al dispositivo di mantenere dimensioni super compatte, che lo rendono perfetto da tenere in borsa o nello zaino. A disposizione hai 32GB di spazio di archiviazione per applicazioni e documenti e – ovviamente – il sistema operativo è Android 10.

Non è un tablet top di gamma e non pretende di esserlo. Questo device punta a essere il tuo migliore alleato per il quotidiano, permettendoti di compiere tutte le operazioni che ti servono con ottima fluidità, stabilità e ottima autonomia energetica.

Il tuo affare lo fai oggi su Banggood, portando a casa il tuo Teclast P80 a poco più di 50€: completa rapidamente l'ordine e ricevilo in pochissimi giorni, direttamente da magazzino europeo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet