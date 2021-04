Uno smartwatch bello e completo, dotato anche del supporto ad Alexa oltre che di un saturimetro. Ora su Amazon puoi averlo a 39,99€ in tre colori diversi. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch con Alexa: offerta super su Amazon

Uno smartwatch accattivante sotto il punto di vista estetico e costruito con ottimi materiali. L’ampio display da 1,69″ è totalmente touch screen: scegli ogni giorno una watch face differente e abbinala in modo perfetto al tuo outfit.

Il supporto ad Amazon Alexa è decisamente una chicca non da poco: grazie a questa funzione, potrai usare la voce per chiedere all’assistente vocale qualsiasi informazione ti serva e puoi anche gestire i dispositivi della casa smart: tutto direttamente dal polso!

Ovviamente, si tratta di un wearable completo anche sotto tutti gli altri punti vista. Potrai usarlo per tenere traccia dell’attività sportiva (ci sono 14 tipi di workout supportati) e come monitor per la salute. Non manca infatti la possibilità di monitorare il livello di ossigeno nel sangue oltre che il battito cardiaco.

Infine, l’enorme schermo ti permetterà di leggere direttamente dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quel l’avrai collegato in Bluetooth.

Per avere subito questo super smartwatch con Alexa in offerta a 39€ su Amazon, tutto quello che devi fare e spuntare il coupon sconto di 10€ prima di mettere il prodotto nel carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch