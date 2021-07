Questo aspirapolvere compatto ti colpisce per l'estetica e ti conquista con le funzionalità. Molto più bello e diverso dagli altri, il suo cuore pulsante da 120W è pronto ad aspirare polvere, sporcizia, capelli e peli in un attimo e senza fili: funziona attraverso batteria integrata.

Non perdere l'occasione Amazon del momento e fai adesso il tuo affare: questo gioiellino lo porti a casa a 26€ circa con spedizioni rapide e gratis. Sii rapido però: pochi pezzi disponibili in sconto.

Potente aspirapolvere compatto in sconto su Amazon

Un capolavoro di design, che fa leva sul suo motore da 120W, in grado di aspirare a grande potenza. Avendo dimensioni compatte – e funzionando attraverso batteria integrata – puoi portarlo con te ovunque: non limitarti all'abitazione, puoi sfruttarlo anche in auto o in altre situazioni in cui è necessario effettuare una buona ed efficace pulizia.

La sua autonomia energetica ti offre fino a 30 minuti di utilizzo, prima di dover ricorrere alla ricarica della batteria, che – fra l'altro – avviene attraverso un banale cavo USB: massima compatibilità.

Tutto qui? Certo che no, ho una chicca finale! In confezione, troverai una serie di accessori, che ti semplificheranno le operazioni di pulizia, raggiungendo anche gli angoli più angusti.

Insomma, il tuo affare del giorno su Amazon lo fai adesso: completa l'ordine rapidamente e approfitta della possibilità di portare a casa il tuo nuovo aspirapolvere compatto a 26€ circa con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

