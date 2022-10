eBay Tech Weeks: sconti fino al 60%, tuffati nel risparmio

Tuffati nel risparmio con gli eBay Tech Weeks. Si tratta di una fantastica iniziativa promozionale che promette fino al 60% di sconto su tantissimi prodotti di elettronica e tecnologia. Sono davvero tantissimi gli articoli proposti a prezzi da capogiro con spedizione gratis e pagamento a rate tasso zero.

Come il nuovissimo iPhone 14 tuo a soli 999 euro, invece di 1159 euro. Grazie agli sconti degli eBay Tech Weeks con questo ordine risparmi ben 160 euro. Approfittane subito visto che stiamo parlando della versione da 256GB!

Grazie al display Super Retina XDR da 6,1 pollici avrai immagini davvero speciali e ricche di dettagli. La doppia fotocamera professionale promette scatti spettacolari e video in 4K come al cinema. Infine, il chip A15 Bionic garantisce prestazioni incredibili, oltre ogni limite.

eBay Tech Weeks: sconti speciale per mettere al centro i tuoi desideri

Ovviamente con gli eBay Tech Weeks non c’è solo iPhone 14. Se sei un amante Android non puoi lasciarti scappare uno degli smartphone più amati di sempre e considerato un vero best buy. Stiamo parlando del Samsung GalaxyA52S tuo a soli 229,90 euro, invece di 339,90 euro (prezzo di listino 469,90 euro).

Ottimo prezzo anche per questo ordine che ti garantisce un risparmio pari a 110 euro. Avrai tra le mani un dispositivo perfetto in tutto. Grazie al display Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici i colori saranno vivaci e intensi. Il sistema di fotocamere promette riprese ricche di dettagli. Infine, il processore Qualcomm Snapdragon 778G rende il Samsung Galaxy A52S potente e veloce.

Concludiamo con un altro must della telefonia mobile, il Samsung Galaxy A13 tuo a soli 167,90 euro, invece di 280 euro. Con questo ordine risparmi la bellezza di 111 euro. Con un ampio schermo da 6,6 pollici a tecnologia Infinity-V il mondo entrerà tutto nelle tue mani.

Inoltre, ogni scatto sarà in grande stile con le sue fotocamere professionali. Vero pezzo forte è la batteria da 4900 mAh che, ottimizzata con la gestione delle funzionalità, garantisce un utilizzo lungo tutta la giornata e oltre.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.