eBay SPIAZZA TUTTI: il Redmi Note 11s crolla ad appena 198€

Si fanno sempre più insistenti le prime incredibili occasioni di Natale in ambito mobile, come l’offerta eBay di oggi che vede l’ottimo budget phone Redmi Note 11s venduto al prezzo più economico di tutto il web. Infatti, ad appena 198€, il terminale Android del colosso cinese non solo ti arriva direttamente a casa in pochissimo e senza costi di spedizione, ma lo paghi anche una sciocchezza.

Forte di un design pulito, giovanile e realizzato con materiali di buona fattura, il device Android ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze di utilizzo: è ideale per telefonare, navigare in rete, guardare video, ascoltare la musica, chattare sui social con gli amici, giocare e molto altro ancora.

Il budget phone Redmi Note 11s è in super sconto su eBay: affare d’oro

Nonostante il super prezzo economico, inoltre, Redmi Note 11s ha una scheda tecnica davvero niente male. Monta un bel pannello super fluido ad altissima risoluzione accompagnato da una fotocamera frontale per selfie d’autore, è presente una batteria super da 5000 mAh con tecnologia di ricarica rapida che raggiunge il 100% di carica in meno di un’ora e integra anche un potente processore octa core MediaTek per prestazioni al top anche nell’avvio delle app più pesanti.

Come se non bastasse, il device non si fa mancare niente nemmeno dal punto di vista fotografico: sul retro, infatti, trova posto modulo triplo con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per fotografie ad altissima risoluzione e video di grande qualità per rivevere i momenti a te più cari al massimo dei dettagli.

Prendi al volo questa offerta di eBay su Redmi Note 11s fintanto che è ancora disponibile: lo paghi pochissimo e ti arriva direttamente a casa senza spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.