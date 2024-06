eBay spacca il Web con lo SCONTO di 102€ su Xiaomi Redmi Pad Pro 12,1"

Se vuoi un tablet che abbia ottime prestazioni e non costi un’esagerazione, allora dai un’occhiata a questa spettacolare offerta che ti sto segnalando. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Xiaomi Redmi Pad Pro da 12,1 pollici a soli 227,70 euro, invece che 329,90 euro. Per poterlo ottenere a questa cifra inserisci il codice VACANZE24 al momento del pagamento.

Anche se non viene segnalato, il prezzo di listino è proprio quello che vedi sopra. Per cui in questo momento puoi beneficiare di un super sconto che taglia il prezzo di oltre 102 euro. Siamo quindi di fronte a una delle migliori offerte di oggi nella categoria.

Xiaomi Redmi Pad Pro a prezzo da sogno

Xiaomi Redmi Pad Pro si posiziona tra un entry level e un medio gamma ma oggi ha un prezzo molto più basso. Ha un peso di soli 571 grammi e un display gigante da 12,1 pollici per una visione spettacolare.

Monta il potentissimo processore Snapdragon 7s Gen 2 con a supporto 6 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB espandibile fino a 1,5 TB con una microSD. Gode di una fotocamera posteriore e frontale da 8 MP e di una batteria da 10.000 mAh con ricarica super veloce da 33 W. Il sistema operativo Android è fluido, veloce e intuitivo.

Insomma siamo di fronte a una soluzione che per qualità prezzo è imbattibile. Quindi prima che sia tardi e tutto svanisca nel nulla vai su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi Pad Pro da 12,1 pollici a soli 227,70 euro, invece che 329,90 euro. Per poterlo ottenere a questa cifra inserisci il codice VACANZE24 al momento del pagamento. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in appena 4 giorni senza pagare la spedizione.