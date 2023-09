eBay SCONVOLGE e SORPRENDE: -43% per Motorola Moto Edge 30 5G (-185€)

Inutile girarci intorno: se vuoi acquistare un mediogamma Android di altissimo livello senza spendere una cifra folle, non devi assolutamente farti scappare questa offerta eBay sul Mororola Moto Edge 30 5G. Infatti, grazie a uno scioccante sconto immediato del 43% che ti fa risparmiare ben 185€, il device del colosso hi-tech può essere tuo alla cifra shock di appena 244€.

Sottile, leggero e con un design curato sotto ogni punto di vista, Motorola Moto Edge 30 5G è pronto fin da subito a soddisfare le tue personali esigenze a 360°.

Risparmia 185€ su eBay per il mediogamma Motorola Moto Edge 30 5G

Il device monta un eccellente pannello OLED super smooth a 144Hz – non esiste top di gamma Android con un pannello con questa frequenza di aggiornamento -, una mega batteria da 4020 mAh con supporto alla ricarica rapida e un potente processore octa core con annesso modem 5G per navigare in rete alla massima velocità.

Nonostante il prezzo molto economico, inoltre, Motorola Moto Edge 30 5G ha molto da dire anche sul versante fotografico: sul retro, infatti, un modulo triplo vede la presenza di un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video sempre ad altissima risoluzione.

Con un prezzo così conveniente è quasi impensabile lasciarsi scappare questa offerta di eBay sullo smartphone a marchio Motorola; mettilo subito nel carrello per sfruttare anche la consegna rapida in 48 ore e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.