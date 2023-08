eBay, SCONTO SHOCK per Redmi Note 11 Pro Plus 5G: appena 259€

Tornano i coupon eBay per l’acquisto di terminali Android di altissima qualità, di cui quest’oggi Redmi Note 11 Pro Plus 5G ne è il protagonista principale. Con un prezzo di acquisto di appena 259€, infatti, il telefono a marchio Redmi è un acquisto sicuro e da non farsi scappare per nulla al mondo.

Per accaparrarsi il terminale del colosso cinese a un prezzo così conveniente, basta recarsi sulla pagina di eBay e inserire il codice coupon “XIAOMIFESTAGO23” in fasei di acquisto.

Redmi Note 11 Pro Plus 5G costa appena 259€ su eBay: occasione d’oro

Lo smartphone Redmi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista: monta un eccellente display AMOLED DotDisplay da 6.67 pollici, una mega batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 120W e un design mozzafiato.

Come se non bastasse, Redmi Note 11 Pro Plus 5G è anche un camera phone di alto livello: la fotocamera posteriore quadrupla monta un sensore principale da ben 108 MP per scatti e video sempre ad altissima risoluzione.

Inutile girarci intorno: Redmi Note 11 Pro Plus 5G ad appena 259€ è la tua occasione d’oro per acquistare l’ottimo smartphone Android del colosso cinese. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.