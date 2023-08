eBay sconta del 30% la smart TV Samsung UHD 4K da 55": offerta SHOCK

Non ci crederai ma è tutto vero: oggi ti bastano appena 369€ per acquistare una stupenda smart TV Samsung con pannello Ultra HD 4K da 55″, merito di una offerta eBay che non ha eguali. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 30%, la televisione del colosso sudcoreano può essere tua con un risparmio di ben 160€.

Ti basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per comprendere immediatamente il motivo per cui questo preciso modello è così popolare e amato dagli utenti: è realizzato con materiali di buona fattura, ha un design dal forte sapore premium e un rapporto qualità/prezzo davvero invidiabile.

Risparmia subito ben 160€ per la smart TV Samsung: offerta hot di eBay

Andando con ordine, la smart TV Samsung monta un bellissimo pannello Ultra HD da 55 pollici a risoluzione 4K; inoltre, come se non bastasse, è presente anche la tecnologia PurColor per una resa cromatica con colori vividi e immersivi. Dotata anche della tecnologia Motion Xcelerator per gaming sempre fluido e un potentissimo processore Crystal 4K per immagini perfette, è pronta fin da subito al digitale terrestre 2.0.

Insomma, questa di oggi è la migliore offerta eBay che ti possa capitare in ambito TV; ti consente di risparmiare 160€ sul normale prezzo di vendita e include anche la consegna rapida a casa senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.