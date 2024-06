eBay schianta il prezzo del Xiaomi 13T Pro: con lo sconto del 41% è un BEST BUY

Prezzo in frantumi, il Xiaomi 13T Pro è disponibile su eBay ad un prezzo sfacciatamente competitivo. Oggi lo paghi solamente 535€, grazie ad un esagerato sconto del 41%. Al momento del checkout potrai scegliere di pagarlo in tre rate mensili con PayPal.

Il Xiaomi 13T Pro è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 2712 x 1220 pixel e una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 144Hz. Questo pannello supporta HDR10+ e Dolby Vision, garantendo colori vivaci e un eccellente contrasto. La luminosità di picco raggiunge i 1800 nits, rendendo il display visibile anche sotto la luce diretta del sole. La protezione è assicurata dal Corning Gorilla Glass Victus.

Il design del telefono è robusto, con un retro disponibile in vetro o ecopelle, e una certificazione IP68 che garantisce resistenza alla polvere e all’acqua. Nonostante l’assenza della ricarica wireless, il 13T Pro compensa con un caricabatterie da 120W incluso, che permette una ricarica completa in soli 19 minuti: semplicemente impressionante.

Alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 9200+, il Xiaomi 13T Pro offre prestazioni rapide e fluide, sia per l’uso quotidiano che per i giochi complessi. Con 12GB di RAM e 512GB di memoria intern, il telefono gestisce senza problemi il multitasking e le applicazioni più esigenti.

Il sistema di fotocamere del Xiaomi 13T Pro è stato sviluppato in collaborazione con Leica e comprende un sensore principale da 50MP, un teleobiettivo da 50MP e un ultra-grandangolare da 12MP. e fotocamere offrono due stili visivi distinti: “Leica Authentic” per colori più naturali e “Leica Vibrant” per tonalità più vivaci. La fotocamera frontale da 20MP è altrettanto buona e fa un ottimo lavoro con selfie e videochiamate.

Non farti scappare questa offerta: oggi il Xiaomi 13T Pro è tuo a solamente 535€ con uno sconto pazzesco.