eBay ti regala un super coupon: sconti PAZZI fino a 200€

Con eBay da oggi puoi risparmiare fino a 200€ grazie al nuovissimo coupon REGALI22. Si tratta di un’occasione imperdibile che ti permette di acquistare tantissimi prodotti a prezzi decisamente convenienti.

Come questo Apple iPhone 13 a soli 779,90 euro, invece di 939 euro. Ottieni questo sconto inserendo prima del check out il codice sconto REGALI22. Sfrutta l’occasione per portarti a casa uno smartphone iOS molto potente.

Il display Super Retina XDR offre immagini immersive e ricche di dettagli. Il chip A15 Bionic garantisce potenza e multitasking in qualsiasi condizione. Il 5G rende la tua connessione ultra veloce e stabile per download, navigazione, streaming e gaming.

FOLLIA eBay: fino a 200€ di sconto su tantissimi prodotti

eBay è letteralmente impazzito. Da oggi hai la possibilità di acquistare tantissimi prodotti e ottenere fino a 200€ di sconto per utente. La promozione è valida da oggi al 16 novembre 2022, su molti articoli disponibili, e ottieni il 15% di sconto.

Inserisci REGALI22 per ricevere un ulteriore ribasso del prezzo fino a un massimo di 50 euro a ordine con una spesa minima di almeno 15 euro. Potrai utilizzare questo codice coupon per un massimo di 4 volte, quindi fino a 200 euro.

Utilizzalo subito con la Samsung TV Crystal UHD 50″ tua a soli 299 euro, invece di 701,99 euro. Stiamo parlando di un televisore smart di altissima qualità da 50 pollici. Porti a casa il cinema a meno di 300 euro.

Direttamente al check out inserisci REGALI22 e ottieni questo prezzo speciale. Con questo ordine risparmi oltre 400 euro. Goditi tutti i contenuti che vuoi in 4K e vivi un’esperienza streaming comoda e performante.

Ovviamente non poteva mancare nell’offerta uno degli smartphone Android più amati di sempre. Acquista il Samsung Galaxy A52S a soli 299,90 euro, invece di 469,90 euro.

Utilizzando il codice coupon REGALI22 risparmierai ben 170 euro su questo acquisto. Però ti porti a casa un super dispositivo da 6GB di RAM, 128GB di memoria interna e display Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici.

Insomma, sfrutta al massimo questa occasione eBay. Anticipa il periodo delle feste e dei regali per risparmiare fino a 200 euro e non trovarti sotto data a spendere di più. Puoi sfruttare il coupon REGALI22 su un massimo di 4 ordini.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

