eBay da sogno con l'OFFERTA per Realme GT6 da 256GB a 180€ in MENO

Se vuoi accaparrarti uno smartphone dalle ottime prestazioni senza spendere cifre esagerate vai subito su eBay e goditi questa straordinaria occasione. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello Realme GT6 da 256 GB a soli 368,40 euro, invece che 549 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma è quello che ti ho scritto sopra e dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare più di 180 euro sul totale. Non è chiaramente una promozione che potrà durare a lungo e quindi devi fare in fretta. Tra l’altro se preferisci puoi pagare in comode rate da 122,80 euro senza interessi con Klarna.

Realme GT6: a questo prezzo è il medio gamma da comprare

Realme GT6 si posiziona in una fascia medio-alta e dunque garantisce performance davvero straordinarie. Possiamo dire che ha un prezzo del genere diventa una delle migliori occasioni di oggi nella categoria smartphone. Gode di un bellissimo display AMOLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento veloce a 120 Hz e luminosità che arriva a un picco di 6000 nits. Inoltre è certificato IP65 per resistere all’acqua e alla polvere e ha un peso di soli 199 grammi per uno spessore di 8,7 mm.

A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm supportato in questa versione da 8 GB di RAM e dal sistema operativo Android 14. Possiede una memoria interna bella grande da 256 GB che ti permetterà di installare tutte le app che desideri senza sacrifici. Ottima anche la super batteria da 5500 mAh con una ricarica rapidissima da 120 W che lo riporta dallo 0% al 50% in appena 10 minuti. E se sei un amante della fotografia potrai goderti lo scomparto camera con sensore principale da 50 MP e fotocamera frontale da 32 MP.

Approfitta velocemente di questa promozione speciale prima che scada. Vai adesso su eBay e acquista il tuo Realme GT6 da 256 GB a soli 368,40 euro, invece che 549 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.