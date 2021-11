eBay Cyber edays: Xiaomi Mi Box S 4K al 50% di sconto

Continuano i Cyber edays, la fantastica iniziativa di eBay che dura da diversi giorni e vi permette di acquistare prodotti eccezionali a prezzi davvero imperdibili. Diversi di voi proprio settimana scorsa hanno chiuso affari incredibili aggiudicandosi ciò che a prezzo pieno sarebbe stato impensabile comprare. Oggi vogliamo parlarvi di un'offerta davvero incredibile. eBay sta scontando al 50% la Xiaomi Mi Box S 4K che trasformerà il vostro televisore in una fantastica Smart TV. Come sempre il nostro mantra è: “Sbrigatevi, non c'è tempo da perdere. Le scorte sono limitatissime e potrebbe finire in sold out da un momento all'altro”.

Xiaomi Mi Box S 4K è la bomba di eBay che trasformerà il tuo televisore

Sei stanco di vedere sempre i soliti programmi in televisione e magari perderti quelli preferiti perché proprio in quel momento in cui andava in onda avevi un impegno? Grazie a eBay e ai suoi Cyber edays questo sarà solo un lontano ricordo. Infatti oggi stesso puoi acquistare l'incredibile Xiaomi Mi Box S 4K che trasformerà il tuo televisore in una meravigliosa e super tecnologica Smart TV.

Non dovrai più preoccuparti di nulla. Le puntate della tua serie o trasmissione preferite potrai guardarle comodamente quando vorrai sfruttando la tecnologia dello streaming on demand che anche le emittenti nazionali e private mettono a disposizione. Potrai scaricare sulla tua nuova Xiaomi Mi Box S 4K app come RayPlay, Infinity, DAZN, Netflix, Amazon Prime e molte altre. Insomma, avrai la possibilità, grazie a questa super offerta di eBay, di dire addio al digitale terrestre dimenticandoti anche dell'incubo switch off al DVB T2.

Quando vorrai e dove vorrai, potrai collegare la tua nuova Xiaomi Mi Box S 4K a qualsiasi schermo o televisore e goderti la tua Smart TV personalizzata collegandola solo a una rete internet WiFi o in HotSpot con il tuo smartphone. Allora, cosa stai aspettando? Non puoi lasciarti scappare un'opportunità simile.

L'eccezionale Xiaomi Mi Box S 4K su eBay è tua a soli 49,90 euro, anziché 100 euro. Stiamo parlando del 50% di sconto! Un'offerta così non si è proprio mai vista. Solo nei Cyber edays! Approfitta di questa super bomba.